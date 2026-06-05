"Парк Юрского периода" скрыли от публики: в трейлере Stuntman: Hollywood не показали одну из главных лицензий

Недавний анонс Stuntman: Hollywood на презентации State of Play оказался не таким полным, как могло показаться на первый взгляд. Как выяснилось, в игре появится контент по франшизе «Парк Юрского периода», однако разработчикам не разрешили показывать его в дебютном трейлере.

Об этом сообщил генеральный директор Saber Interactive Мэтт Карч. По его словам, студия получила запрет на демонстрацию материалов, связанных с культовой серией о динозаврах. Причиной стали внутренние проблемы с коммуникацией вокруг франшизы, которые в последние месяцы затронули не только игровое направление, но и другие проекты Universal.

Ситуация выглядит особенно любопытной на фоне того, что официальные каналы «Парка Юрского периода» долгое время практически не публиковали новостей. Лишь недавно франшиза вернулась к активной информационной кампании, а представители Universal сообщили партнёрам, что возникшие проблемы уже решены.

Для самой Stuntman: Hollywood это означает, что список лицензий оказался ещё интереснее, чем казалось после анонса. Помимо сцен, вдохновлённых «Форсажем», «Назад в будущее», «Рыцарем дорог», «Полицией Майами» и «Смертельной гонкой», игроки смогут принять участие и в трюках по мотивам «Парка Юрского периода».

На первый взгляд история выглядит как закулисная формальность, но на деле она показывает, насколько серьёзно правообладатели относятся к продвижению своих брендов. Для поклонников же это хорошая новость: раз франшизу снова начали активно продвигать, шансы увидеть больше материалов как по Stuntman: Hollywood, так и по Jurassic Park: Survival заметно выросли.