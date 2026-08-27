Трейлер Stuntman: Hollywood переносит на съёмочную площадку "Парка Юрского периода"

С момента анонса Stuntman: Hollywood привлекала внимание необычной концепцией: игроки оказываются за кадром голливудских блокбастеров, выполняя трюки вместо звёзд экрана. Новый трейлер, показанный на Gamescom 2026, только подтвердил — проект стоит того, чтобы за ним следить.

В этот раз действие разворачивается на съёмочной площадке «Парка Юрского периода». Главный герой, управляя автомобилем и мотоциклом, пытается уйти от свирепых динозавров, которым не терпится перекусить. Задача — не просто преодолеть препятствия, а сделать это максимально зрелищно, зарабатывая очки за стиль и неожиданные решения. Игра поощряет импровизацию и отход от сценария — чем эффектнее трюк, тем выше репутация каскадёра, который остаётся за кадром, но без которого ни один фильм не состоялся бы.

Stuntman: Hollywood выйдет на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК. Точная дата релиза пока не объявлена, но новый трейлер даёт повод следить за проектом вплоть до его выхода.