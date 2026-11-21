Создатели Stupid Never Dies выпустили динамичную action RPG о робком зомби Дэви. Финальный трейлер демонстрирует финального босса, сражение с Королём монстров, кражу способностей и необычные улучшения тела.

События Stupid Never Dies разворачиваются в потустороннем подземелье, где власть принадлежит монстрам. Главным героем выступает Дэйви — робкий зомби, занимающий самое низкое положение в обществе чудовищ. Однако у него есть важная цель: вернуть к жизни Джулию, человеческую девушку, оказавшуюся замороженной.

Чтобы осуществить задуманное, Дэйви придётся сражаться с многочисленными противниками, повышать уровень и собирать необычные предметы. Одной из главных особенностей игры станет возможность красть способности врагов и изменять собственное тело, устанавливая причудливые улучшения.

Боевая система делает ставку на быстрые и зрелищные столкновения, а яркая поп-панк-эстетика подчёркивает безумную атмосферу приключения. По мере прохождения герой будет становиться сильнее, постепенно превращаясь из неуверенного зомби в опасного противника для обитателей подземелья.