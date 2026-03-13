Любовь зомби и безумные способности: новый трейлер и свежие подробности Stupid Never Die

Студия GPTRACK50 представила новый трейлер и поделилась дополнительными подробностями о своей необычной 3D-action-RPG Stupid Never Dies, ранее уже анонсированной для PlayStation 5 и ПК. Релиз проекта по-прежнему запланирован на 2026 год, а версия для компьютеров выйдет в сервисе Steam.

События игры разворачиваются в подземном мире, где после разрушительной войны человечество оказалось на грани исчезновения, а власть захватили монстры. Главный герой — робкий зомби по имени Дэви, живущий на самом дне этого общества. Его жизнь меняется, когда в заброшенном торговом центре он находит замёрзшую в морозильной камере девушку Джулию и мгновенно влюбляется. С этого момента Дэви решает любой ценой вернуть её к жизни.

Игрокам предстоит исследовать подземелья, сражаться с монстрами и постепенно усиливать героя. Одной из ключевых механик станет Style Eat — способность пожирать врагов и забирать их силы. Благодаря этому Дэви сможет менять стили боя, превращаясь, например, в быстрого оборотня, летающую гарпию, мощного голема или даже демона.

Дополняет систему развития функция Body Hack, позволяющая модифицировать тело героя. Игроки смогут устанавливать различные детали на руки, голову и ноги, создавая уникальные комбинации оружия и способностей.

Особой атакой станет Davy Burst — мощный всплеск силы, в котором воображение Дэви буквально искажает окружающий мир, значительно усиливая его возможности в бою.