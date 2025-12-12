ЧАТ ИГРЫ
Stupid Never Dies 2026 г.
Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Зомби
5 1 оценка

На TGA 2025 анонсировали безумный слэшер Stupid Never Dies от авторов Devil May Cry

Gutsz Gutsz

Прямо сейчас на сцене The Game Awards 2025 продолжается парад мировых премьер. На этот раз внимание публики захватил яркий и громкий трейлер нового проекта от японской студии из Осаки, костяк которой составляют ветераны индустрии, работавшие над культовыми Dragon's Dogma и Devil May Cry.

Игра получила дерзкое название Stupid Never Dies. Дебютный ролик представил зрителям необычный дуэт: девушку, читающую рэп, и ее спутника-зомби, который устраивает на экране настоящий хаос. Визуально проект выглядит крайне красочно и стилистически напоминает хулиганскую атмосферу Lollipop Chainsaw.

Судя по показанным кадрам, игроков ждет динамичный слэшер с элементами броулера. Зомби-протагонист, которого уже в шутку сравнили с Кратосом за брутальность приемов, использует в бою как огнестрел, так и грубую силу. Одной из фишек игры станет возможность трансформации героя в мощного оборотня-зомби для расправы над толпами врагов.

Релиз Stupid Never Dies запланирован на 2026 год. Игра выйдет на PlayStation 5 и PC.

Комментарии:  2
Dim Lim

Нравится мне стиль СУДЫ 51, - а?!!!
В любом случае заценю. Явно может быть недооценённым трешачком...
Я давненько проходил киллериздет, графикой и корявой боевкой меня не напугать.

1
Юрий Пенкин

мой парень зомби, что за приторная хрень в стиле начала 2000х?

1