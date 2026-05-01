Новый геймплейный трейлер Stupid Never Dies раскрывает систему трансформаций - 11 стилей на выбор

Студия GPTRACK50 представила новый геймплей Stupid Never Dies — и главной звездой ролика стали не сюжет или мир, а система «Styles», позволяющая герою буквально менять природу боя на ходу. В четырехминутном видео показали сразу 11 трансформаций — от базового зомби до демона с управлением гравитацией.

Каждый стиль ощущается как отдельный класс: оборотень делает ставку на скорость и агрессию, гарпия — на дистанцию, голем — на выживаемость, а лич и вампир добавляют элементы контроля через прислужников. Особенно выделяются более экзотические формы вроде блуждающего огонька с переходами между планами или «русалки», атакующей из-под земли. Такой разброс выглядит амбициозно, но вызывает закономерный вопрос: сможет ли игра удержать баланс между столь разными механиками.

Судя по увиденному, разработчики делают ставку скорее на зрелищность и свободу, чем на строгую выверенность — и это не обязательно минус. В эпоху, когда многие экшен-RPG стремятся к унификации билдов, Stupid Never Dies выглядит как более хаотичный, но живой эксперимент.

Релиз запланирован на 2026 год для PlayStation 5 и ПК. Если система «Styles» не окажется поверхностной, у проекта есть шанс выделиться хотя бы за счёт своей дерзкой идеи.