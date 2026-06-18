Ветераны Devil May Cry подчёркивают: Stupid Never Dies не soulslike - ставка сделана на стиль и рискованный прогресс

GPTRACK50 представила новые подробности о Stupid Never Dies — грядущей зомби-RPG в жанре экшн, релиз которой запланирован на осень 2026 года для PC (Steam) и PlayStation 5. Проект стал дебютной игрой новой студии, которую возглавляют ветераны Capcom — режиссёр Эйитиро Сасаки, известный по Resident Evil 6, и продюсер Хироюки Кобаяси, работавший над сериями Resident Evil, Devil May Cry и Dino Crisis.

После живой демонстрации в Лос-Анджелесе разработчики прокомментировали ожидания сообщества и отдельно подчеркнули, что игра не относится к жанру soulslike. По словам Кобаяси, при создании проекта команда изначально получила прямую установку — не ориентироваться на «изнуряющий» формат подобных игр, а сосредоточиться на балансе между тактическими и техническими элементами.

Stupid Never Dies предлагает динамичный игровой цикл с временными подземельями, где игрок управляет зомби-мальчиком Дэви, стремящимся вернуть к жизни свою возлюбленную. Основная механика Style Eat позволяет поглощать способности поверженных врагов и открывать до десяти боевых стилей — от оборотней и вампиров до гарпий и ящеролюдей. Игроки смогут комбинировать два стиля одновременно и переключаться между ними в реальном времени, адаптируясь к ситуации.

Отдельное внимание уделено системе Overtech, позволяющей усиливать персонажа имплантами и оружием независимо от выбранного стиля. Дополняет её механика Davy Burst, ускоряющая рост уровня и резко усиливающая характеристики при активации в бою.

По словам разработчиков, часть прогресса сбрасывается после смерти или завершения забега, однако ключевые элементы развития сохраняются, создавая гибридную систему риска и накопления. Сасаки подчёркивает, что игра не даёт полностью полагаться ни на уровень, ни на чистое мастерство, заставляя постоянно адаптироваться.

При текущей стадии разработки около 90% Stupid Never Dies уже близка к завершению и, по словам команды, делает ставку на экспериментальный экшен с высокой вариативностью, а не на следование популярным жанровым трендам.