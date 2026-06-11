Зомби, байкерша и "разработческий ад": Stupid Never Dies обещает один из самых необычных экшенов этой осени

Студия GPTRACK50 объявила, что экшен-RPG Stupid Never Dies выйдет этой осенью на PlayStation 5 и PC через Steam. Проект также получит поддержку множества языков, включая русский.

Главным героем игры станет робкий зомби по имени Дэви, живущий на самом дне общества монстров. Его цель выглядит необычно даже по меркам жанра: вернуть к жизни замороженную человеческую девушку Джулию, в которую он влюбился с первого взгляда. Для этого ему предстоит отправиться в опасное потустороннее подземелье, наполненное чудовищами и странными технологиями.

Одной из ключевых особенностей Stupid Never Dies станет возможность красть способности врагов и буквально перестраивать собственное тело с помощью улучшений Overtech. Авторы обещают динамичную боевую систему, гибкую настройку персонажа и большое количество необычных механик, связанных с развитием зомби-героя.

Не меньше внимания уделено персонажам. В приключении Дэви будут сопровождать зомби-байкерша Бесси, эксцентричный учёный доктор Фрэнк, каменный провидец Гойл и человек-чихуахуа Аселино. Каждый из них отвечает за отдельные игровые системы — от прокачки навыков до создания снаряжения.

Судя по новым подробностям, проект делает ставку на сочетание мрачного фэнтези, абсурдного юмора и нестандартного визуального стиля. Особенно выделяются боссы вроде технологически усовершенствованных афритов и виверн, а также общее настроение мира, в котором трагедия соседствует с откровенным безумием.

Для дебютного проекта молодой студии Stupid Never Dies выглядит удивительно амбициозно и уже сейчас претендует на звание одной из самых необычных RPG года.