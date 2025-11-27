Авторы Stygian: Outer Gods готовят масштабное обновление с новым особняком и ужасами

Разработчики лавкрафтовского хоррора Stygian: Outer Gods анонсировали второе крупное обновление, которое вскоре станет доступно в бета-тестировании. Новый тизер демонстрирует свежие локации и противников, с которыми предстоит столкнуться главному герою, а также намекает на расширение уже богатого игрового мира.

Главным нововведением станет особняк Браско с садовым лабиринтом и подземными помещениями, которые игроки смогут исследовать впервые. Это дополнение расширит уже существующие локации — старый маяк, заброшенную деревню, глухой лес, шахты и кладбище, добавив новые тайны и испытания для игроков.

Сюжет Stygian: Outer Gods рассказывает о человеке, прибывшем в полузаброшенный городок Кингспорт в поисках пропавшего отца. Игрокам предстоит столкнуться с ужасами, способными испытывать как физически, так и морально, а нелинейный геймплей позволит влиять на события и менять окружение в зависимости от решений. Несколько концовок усиливают ощущение непредсказуемости и глубины истории.

Игра вышла в раннем доступе 14 апреля 2025 года на PC и уже получила высокие оценки — 86% положительных отзывов в Steam. Полноценный релиз запланирован для PC, PlayStation 5 и Xbox Series, а полная русская локализация делает проект доступным для широкой аудитории.