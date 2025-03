Лавкрафтовский хоррор от первого лица Stygian: Outer Gods выйдет в ранний доступ 14 апреля

Издательство Fulqrum Publishing и студия Misterial Games анонсировали старт раннего доступа к хоррору Stygian: Outer Gods 14 апреля. Игра будет доступна на Steam, GOG и Epic Games Store, и подарит любителям мистических ужасов новое захватывающее путешествие, полное страха и безумия.

Stygian: Outer Gods продолжает события вселенной Stygian: Reign of the Old Ones. Игроки окажутся в проклятом городе Кингспорт, исследуя его окрестности, таинственный особняк Браско, мрачные леса и опасные шахты. В финале путешествия предстоит встретиться с Хранителем зловещего маяка, а исход приключения будет зависеть от ваших решений и находок.

Чтобы выжить, игрокам предстоит исследовать каждый уголок острова, собирать оружие, ресурсы для крафта и секретные подсказки. Эти элементы помогут разблокировать новые способности и раскрыть тайны оккультного катаклизма.

В течение раннего доступа будут добавляться новые события и улучшения. Полный релиз игры ожидается с выходом обновления 1.0. После релиза на ПК Stygian: Outer Gods выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series.