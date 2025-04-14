Лавкрафтовский хоррор от первого лица Stygian: Outer Gods вышел в ранний доступ

Fulqrum Publishing и студия Misterial Games представили Stygian: Outer Gods — мрачную survival-horror игру, вдохновлённую произведениями Г.Ф. Лавкрафта. Она уже доступна на Steam, GOG и Epic Games Store, предлагая игрокам погрузиться в пугающее приключение, полное страха и безумия.

События разворачиваются в забытом городке Кингспорт, где предстоит исследовать улицы, решать головоломки и открывать тайны. Игроков ждёт мрачный лес, шахты, маяк, особняк и даже Внешний мир.

В вашем распоряжении окажется разнообразное оружие — от ножей до дробовиков, а развитие персонажа зависит от уникальных карт навыков. Важно следить за уровнем безумия, искать ресурсы, крафтить предметы и помнить: каждое действие влияет на концовку.

Stygian: Outer Gods уже доступна со скидкой 10% до 21 апреля — всего за 639 рублей. Позже игра появится на PlayStation 5 и Xbox Series.