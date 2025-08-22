Лавкрафтовский хоррор Stygian: Outer Gods в раннем доступе, получил свежее обновление Souls of the Silent Tide

Ужастик на выживание от первого лица Stygian: Outer Gods, которая вышла в раннем доступе в апреле прошлого года, только что получила первое крупное обновление контента в рамках раннего доступа под названием Souls of the Silent Tide.

Новое обновление было выпущено вместе с новым трейлером, демонстрирующим введение в Дом Туманов и некоторые новые ужасы, с которыми игрокам предстоит столкнуться в Souls of the Silent Tide. Разработчики добавили локализацию, теперь в игре есть и русский язык.

В Souls of the Silent Tide вам придется осторожно пробираться через место проведения ритуала главной ведьмы Агаты, хотя есть также секретная область, которую вам придется исследовать, чтобы найти, так как разработчик Misterial Games не хочет портить этот сюрприз.

Вы также встретитесь с новыми персонажами и столкнетесь с несколькими новыми врагами, которых вам придется победить, наряду с некоторыми уже знакомыми вам персонажами, которые получили немного обновленный набор приемов.

Souls of the Silent Tide также включает в себя новое оружие, с помощью которого игроки смогут противостоять этим ужасам, а также обновление включает в себя первую битву с боссом, добавленную в игру.

Самое время попробовать Stygian: Outer Gods, и не только потому, что в нем будет то, что было доступно при запуске, плюс новый контент для игры, но и потому, что в связи с выходом обновления Misterial Games предлагает на Stygian: Outer Gods скидку 20% на ограниченное время.

Однако после продажи Misterial Games и издатель Fulqrum Publishing подтверждают, что цена раннего доступа фактически увеличится до 25 долларов.