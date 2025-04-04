Представлен новый трейлер с игровым процессом ролевого экшена Stygian: Outer Gods

Студия Misterial Games и Fulqrum Publishing показали трейлер сурвайвал-хоррора Stygian: Outer Gods, рассказывающем предысторию апокалиптических событий из Stygian: Reign of the Old Ones.
В трейлере можно увидеть кадры геймплея, интерфейс, сражения с противниками включая возможность взламывать замки и создавать предметы и некоторые механики. Показано как игрок сможет блокировать атаки оружием ближнего боя, а стрельба из пушек сопровождается сильной отдачей, по крайней мере на начальных этапах развития персонажа.
Перед запуском раннего доступа пройдет открытое бета-тестирование, с 4 по 7 апреля 2025 года на ПК. В рамках этапа игроки у игроков появится возможность исследовать расширенный фрагмент игры, включая поселение Кингспорт и загадочное поместье семьи Браско.
Stygian: Outer Gods - игра в жанре хоррор-выживания, предлагает пользователям раскрыть давнее таинство, столкнуться с опасностями От Древних Богов и удержать свое здравомыслие в состоянии постоянного стресса. Сюжетная линия центрируется вокруг Виктории - исследовательницы оккультных наук, отправляющейся в Кингспорт за пропавшим отцом, но оказывающейся в ловушке страшных событий. Город, который когда-то был процветающим портом, теперь стал темным и почти безлюдным местом, скрывающим ужасы древности.
Игра выйдет на PC в раннем доступе 14 апреля 2025 года, а полноценный релиз в том числе на PlayStation 5 и Xbox Series X|S состоится позже.
демка была прикольная, визуал понравился, сначала бомбанул, что не прямое продолжение брошенной на полпути прошлой части, но проект жду.
Поиграл в ОБТ, похоже на RE Village, но с ролевой системой и Лавкрафтовской атмосферой. Если вся игра такая будет, получится годный проект по Лавкрафту, а таких крайне мало. Пофигу что ранний доступ, 14го возьму, очень заинтриговало.
Вполне годно. Я уж думал релизный трейлер вышел(