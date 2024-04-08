Сияние темной вселенной в тизере игры ужасов Stygian: Outer Gods

В текущем году ожидается выход сурвайвал хоррора Stygian: Outer Gods - мрачной игры, пронизанной лавкрафтианской атмосферой от студии Misterial Games.

Погрузитесь во враждебный мир, который бросает вызов самому вашему существованию, в этой игре ужасов на выживание с элементами ролевой игры. Разгадайте тысячелетнюю тайну, рискните своим рассудком и сразитесь с Внешними Богами, используя свои навыки. Теперь каждая пуля и решение имеют значение. Справитесь ли вы с этой задачей?

Игрок оказывается в шкуре наемника, сопровождающего загадочную девушку в туманное поселение Кингспорт, чтобы раскрыть темную тайну ее семьи. Потерпев кораблекрушение, он сталкивается с кошмарами, преследовавшими это место на протяжении веков. Kingsport хранит немало секретов. Помимо физических повреждений, создатели обещают и психические расстройства, влияющие на игровой процесс.

Даты релиза нет. Зато имеется зловещий тизер. Выживать придется на PC, PS5.