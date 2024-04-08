Сияние темной вселенной в тизере игры ужасов Stygian: Outer Gods

В текущем году ожидается выход сурвайвал хоррора Stygian: Outer Gods - мрачной игры, пронизанной лавкрафтианской атмосферой от студии Misterial Games.
Погрузитесь во враждебный мир, который бросает вызов самому вашему существованию, в этой игре ужасов на выживание с элементами ролевой игры. Разгадайте тысячелетнюю тайну, рискните своим рассудком и сразитесь с Внешними Богами, используя свои навыки. Теперь каждая пуля и решение имеют значение. Справитесь ли вы с этой задачей?
Игрок оказывается в шкуре наемника, сопровождающего загадочную девушку в туманное поселение Кингспорт, чтобы раскрыть темную тайну ее семьи. Потерпев кораблекрушение, он сталкивается с кошмарами, преследовавшими это место на протяжении веков. Kingsport хранит немало секретов. Помимо физических повреждений, создатели обещают и психические расстройства, влияющие на игровой процесс.
Даты релиза нет. Зато имеется зловещий тизер. Выживать придется на PC, PS5.
Эх а я было подумал что это сиквел Stygian: Reign or the old ones, а это совершенно другая игра от совершенно других разрабов, печаль 😥
Это сиквел Stygian: Reign of the Old Ones
действительно, нафига заканчивать сюжет прошлой игры, когда можно склепать новый выживач и прилепить уже знакомое игрокам название.