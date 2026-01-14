i5-12600K, RTX 3070 и 16 ГБ ОЗУ: опубликованы системные требования стелс-экшена Styx: Blades of Greed

NACON сообщила официальные системные требования стелс-экшена Styx: Blades of Greed. Для запуска потребуется как минимум процессор Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 1600X с 12 ГБ ОЗУ и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 590 или Intel Arc A750, а 25 ГБ свободного места на накопителе. Данная конфигурация позволит играть в 720p при низких настройках с 30 FPS.

Что касается разрешения 1080p на высоких настройках с частотой 60 FPS, потребуется процессор Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 7 5800X с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800.

В Styx: Blades of Greed вы будете играть за, как вы уже догадались, Стикса. Ваша цель — заполучить кварц, самый ценный и опасный ресурс в мире, оказавшемся на грани войны между эльфами, людьми и орками.

Styx: Blades of Greed выйдет 19 февраля на на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.