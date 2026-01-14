ЧАТ ИГРЫ
Styx: Blades of Greed 19.02.2026
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7.9 57 оценок

i5-12600K, RTX 3070 и 16 ГБ ОЗУ: опубликованы системные требования стелс-экшена Styx: Blades of Greed

Gruz_ Gruz_

NACON сообщила официальные системные требования стелс-экшена Styx: Blades of Greed. Для запуска потребуется как минимум процессор Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 1600X с 12 ГБ ОЗУ и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 590 или Intel Arc A750, а 25 ГБ свободного места на накопителе. Данная конфигурация позволит играть в 720p при низких настройках с 30 FPS.

Что касается разрешения 1080p на высоких настройках с частотой 60 FPS, потребуется процессор Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 7 5800X с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800.

В Styx: Blades of Greed вы будете играть за, как вы уже догадались, Стикса. Ваша цель — заполучить кварц, самый ценный и опасный ресурс в мире, оказавшемся на грани войны между эльфами, людьми и орками.

Styx: Blades of Greed выйдет 19 февраля на на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

Комментарии:  6
erkins007

Графика походу будет совсем убогой с такими требованиями

Кирилл Ренкевич

Так демка есть, графика осталась на уровне первых двух частей

caliskan

3070 для 1080р на высоких это не такие уж низкие требования

erkins007 caliskan

Ниже некуда. 3070 это середнячок шестилетней давности

mikron0612

В Styx: Shards of Darkness 2017г в рекомендуемых GTX 970, а в этой части графика судя по трейлерам +- такая же, но сис.требования уже в разы выше - оптимизация, значит, как обычно для последних лет, будет на дне.

Alexander812

Теперь ясно, почему Styx будут на халяву раздавать в Epic Games