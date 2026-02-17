Критики оценили Styx: Blades of Greed на 75 баллов: качественный стел-экшен, испорченный техническими проблемами

В преддверии выхода продолжения приключений саркастичного гоблина-вора Styx: Blades of Greed, в сети появились первые рецензии. Мнения критиков разделились: игру хвалят за возвращение к истокам жанра стелс и великолепный дизайн уровней, но ругают за техническое состояние и высокий порог входа для новичков.
В данный момент у игры 75 балов на Metacritic и разброс оценок весьма показателен. Портал DualShockers оценил игру на 85 баллов, заявив, что Styx: Blades of Greed обязателен к прохождению для всем любителям стелса. По мнению журналистов, сюжет в игре вполне приличный, а проблемы не настолько серьезны, чтобы отвлекать от увлекательных моментов. TechRadar Gaming поставил 80 баллов, назвав игру "лучшим классическим стелс-экшеном за последнее десятилетие" благодаря проработанным уровням и механике скрытности, однако отметил обилие багов и технических проблем на PC.
IGN Italia оценил игру в 75 баллов, окрестив его "симулятором зеленого убийцы", но посетовал, что игра плохо подходит для знакомства с франшизой новым игрокам. Wccftech также поставили 75 баллов, назвав игру солидным AA-проектом, страдающим под грузом собственных амбиций и проблем с оптимизацией на Unreal Engine 5, но спасаемым обаятельным главным героем и качественным дизайном уровней.
Самую суровую оценку игре вынес французский портал Gamekult, поставивший всего 50 баллов. По их мнению, финальный продукт кажется сырым и неотполированным, кишит багами, ломающими прогресс, а технические показатели просто неприемлемы для 2026 года. Издание прямо заявляет, что не может рекомендовать игру к покупке, советуя дождаться многочисленных патчей.
Таким образом, Styx: Blades of Greed оказалась той самой AA-игрой, которая рискует быть непонятой массовой аудиторией. Поклонники серии, скорее всего, получат именно то, чего ждали: умный стелс, масштабные уровни и язвительные шутки зеленого гоблина. Однако технические шероховатости и слабая сюжетная составляющая для новичков могут отпугнуть тех, кто решит познакомиться с франшизой только сейчас.
Styx: Blades of Greed выйдет 19 февраля 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Как будто можно было ожидать чего то другого от этого го8но движка, видишь игру на UE 5 фризы и лаги гарантированны.
Как будто есть огромный выбор движков для независимых студий, на юнити делать что ли? Хотя много проходил игр на унриале, проблем не замечал.
Пусть на UE4 делают независимые студии! Что Stellar Blade или Lies of P выглядят плохо что-ли? И работают хорошо!
Теперь это оправдание для кривых рук и жадности? Как же они потом их латают и почему продают бета-тест,а не качественный продукт?)
Ну, как обычно, вы заплатите, а мы как-нибудь потом доделаем.
Жду настоящую финальную версию.
Демка была такой же неоптимизированной и кривой,то есть разработчикам пофиг,что в релиз выпускать.Считают,что и так сойдёт.)
Тени гоблина
Ну и ладненько, может выплывет, потом.