Критики оценили Styx: Blades of Greed на 75 баллов: качественный стел-экшен, испорченный техническими проблемами

В преддверии выхода продолжения приключений саркастичного гоблина-вора Styx: Blades of Greed, в сети появились первые рецензии. Мнения критиков разделились: игру хвалят за возвращение к истокам жанра стелс и великолепный дизайн уровней, но ругают за техническое состояние и высокий порог входа для новичков.

В данный момент у игры 75 балов на Metacritic и разброс оценок весьма показателен. Портал DualShockers оценил игру на 85 баллов, заявив, что Styx: Blades of Greed обязателен к прохождению для всем любителям стелса. По мнению журналистов, сюжет в игре вполне приличный, а проблемы не настолько серьезны, чтобы отвлекать от увлекательных моментов. TechRadar Gaming поставил 80 баллов, назвав игру "лучшим классическим стелс-экшеном за последнее десятилетие" благодаря проработанным уровням и механике скрытности, однако отметил обилие багов и технических проблем на PC.

IGN Italia оценил игру в 75 баллов, окрестив его "симулятором зеленого убийцы", но посетовал, что игра плохо подходит для знакомства с франшизой новым игрокам. Wccftech также поставили 75 баллов, назвав игру солидным AA-проектом, страдающим под грузом собственных амбиций и проблем с оптимизацией на Unreal Engine 5, но спасаемым обаятельным главным героем и качественным дизайном уровней.

Самую суровую оценку игре вынес французский портал Gamekult, поставивший всего 50 баллов. По их мнению, финальный продукт кажется сырым и неотполированным, кишит багами, ломающими прогресс, а технические показатели просто неприемлемы для 2026 года. Издание прямо заявляет, что не может рекомендовать игру к покупке, советуя дождаться многочисленных патчей.

Таким образом, Styx: Blades of Greed оказалась той самой AA-игрой, которая рискует быть непонятой массовой аудиторией. Поклонники серии, скорее всего, получат именно то, чего ждали: умный стелс, масштабные уровни и язвительные шутки зеленого гоблина. Однако технические шероховатости и слабая сюжетная составляющая для новичков могут отпугнуть тех, кто решит познакомиться с франшизой только сейчас.

Styx: Blades of Greed выйдет 19 февраля 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.