ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Styx: Blades of Greed Осень 2025
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
10 2 оценки

Остроумный гоблин возвращается! Анонсирована новая часть стелс-экшенов - Styx: Blades of Greed

butcher69
Новости

Издательство Nacon и разработчик Cyanide Studio анонсировали новую часть в серии стелс-экшенов - Styx: Blades of Greed, который выйдет осенью этого года для PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam). В новой части игры игроки снова возьмут на себя роль знаменитого гоблина-воришки Стикса, который возвращается в темный мир фэнтези.

Styx: Blades of Greed сочетает стелс, экшен и стратегию в динамично расширяющемся средневековом мире. Игра предлагает открытые локации, множество способностей и инструментов, а также разнообразные подходы к выполнению заданий.

+ ещё 2 картинки

Главная цель – украсть кварц, редкий магический ресурс, при этом мастерски устраняя врагов с ловкостью и точностью. Новый трейлер игры уже дает представление о том, как вернется Стикс, продолжая свою шпионскую карьеру.

23
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
ZoyaM

Ну эту игру,я жду!

1
darksmit

не ожиданий приятный анонс, это я мы ждем

1
SoRaS3

Годнота. Молодцы.

1
DeathStroke7

Вторая часть была шикарна

1
ТемныйВластелин
0
TerryTrix

Тем временем Стикс

-1
Даздрасен Дыклоп

Это же калеки из Цианид, они кроме трэша ничего делать не умеют. Че там последнее от них было? Werewolf: The Apocalypse – Earthblood? Как вам, понравилось?)

-2