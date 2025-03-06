Остроумный гоблин возвращается! Анонсирована новая часть стелс-экшенов - Styx: Blades of Greed

Издательство Nacon и разработчик Cyanide Studio анонсировали новую часть в серии стелс-экшенов - Styx: Blades of Greed, который выйдет осенью этого года для PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam). В новой части игры игроки снова возьмут на себя роль знаменитого гоблина-воришки Стикса, который возвращается в темный мир фэнтези.
Styx: Blades of Greed сочетает стелс, экшен и стратегию в динамично расширяющемся средневековом мире. Игра предлагает открытые локации, множество способностей и инструментов, а также разнообразные подходы к выполнению заданий.
Главная цель – украсть кварц, редкий магический ресурс, при этом мастерски устраняя врагов с ловкостью и точностью. Новый трейлер игры уже дает представление о том, как вернется Стикс, продолжая свою шпионскую карьеру.
Ну эту игру,я жду!
не ожиданий приятный анонс, это я мы ждем
Годнота. Молодцы.
Вторая часть была шикарна
Тем временем Стикс
Это же калеки из Цианид, они кроме трэша ничего делать не умеют. Че там последнее от них было? Werewolf: The Apocalypse – Earthblood? Как вам, понравилось?)