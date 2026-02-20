Разработчики Styx: Blades of Greed после релиза новой части подкололи Assassin's Creed и Splinter Cell

Французская студия Cyanide Studio отметила выход своей новой игры громкими заявлениями в соцсетях. Третья часть серии — Styx: Blades of Greed — вышла накануне и уже получила положительные отзывы критиков.

Игра продолжает идеи, заложенные ещё в Styx: Master of Shadows, предлагая стелс-геймплей, открытые уровни, жестокие устранения врагов и фирменный сарказм главного героя. После публикации благоприятного обзора от Eurogamer разработчики решили использовать инфоповод, чтобы поддеть конкурентов по жанру.

В социальных сетях команда в шутливой манере обратилась к серии Assassin’s Creed, намекнув, что поклонникам скрытных убийств стоит обратить внимание на их проект. Не обошли стороной и культовую Splinter Cell: отвечая на вопрос о противостоянии с Сэмом Фишером, разработчики заявили, что «Сэм Фишер остаётся в тени».

Кроме того, представители студии позволили себе шуточные выпады в сторону Агента 47 и Биг Босса, что пользователи восприняли как часть образа самого Стикса — язвительного, циничного и провокационного героя.