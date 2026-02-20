Разработчики Styx: Blades of Greed после релиза новой части подкололи Assassin's Creed и Splinter Cell

Французская студия Cyanide Studio отметила выход своей новой игры громкими заявлениями в соцсетях. Третья часть серии — Styx: Blades of Greed — вышла накануне и уже получила положительные отзывы критиков.
Игра продолжает идеи, заложенные ещё в Styx: Master of Shadows, предлагая стелс-геймплей, открытые уровни, жестокие устранения врагов и фирменный сарказм главного героя. После публикации благоприятного обзора от Eurogamer разработчики решили использовать инфоповод, чтобы поддеть конкурентов по жанру.
В социальных сетях команда в шутливой манере обратилась к серии Assassin’s Creed, намекнув, что поклонникам скрытных убийств стоит обратить внимание на их проект. Не обошли стороной и культовую Splinter Cell: отвечая на вопрос о противостоянии с Сэмом Фишером, разработчики заявили, что «Сэм Фишер остаётся в тени».
Кроме того, представители студии позволили себе шуточные выпады в сторону Агента 47 и Биг Босса, что пользователи восприняли как часть образа самого Стикса — язвительного, циничного и провокационного героя.
Разработчикам игры Styx: Blades of Greed, лучше бы подумать о собственной игре, нежели кого то подкалывать, я как фанат Стикса, очень разочарован третьей частью, игра вся багованная, враги стоят тупят как болванчики, ничего не делают, вишенкой на торте выступает, на и хреновейшая оптимизация в игре..... Что на это скажите а??Подкалывают он там кого то, свою игру чините давайте сначала, вторая часть и то лучше была.
читал отзывы на xbox, говорят модельки людей сделаны просто ужасно, на уровне первой части на третьем анриле, подтверждаешь? хотя сам стикс вроде графонистый
В разы больше контента, чем в 2. Теперь игра в приоткрытых районах, но карты нет и меток многих тоже, постоянно хрен поймёшь, куда идти. ДУШНО, ПИПЕЦ! Но есть даблджам, крюк и параплан, и это кайфово, когда начинаются нормальные миссии. Можно уводить челиков во время удушения. Возможности и основное управление намного лучше. Минусы: Анрил 5 с его оптимизацией, менее удобное использование всяких примочек и ДАЙТЕ МЕТКИ НА ЦЕЛИ ИЛИ НОРМАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ КВЕСТОВ, КУДА ИДТИ-ТО......
Извините у меня тут из Shadow Of War зелёная жаба сбежала саркастичная, увидите скажите пусть домой идёт, а то мне задание пройти надо.