Разработчики Styx: Blades of Greed заверили, что в игре нет ресурсов, созданных с помощью ИИ

В ходе сессии вопросов и ответов разработчики из Cyanide Studio заверили, что Styx: Blades of Greed не содержит элементов, созданных с помощью генеративного искусственного интеллекта. Это тема, которую все компании-разработчики должны рано или поздно затронуть, учитывая, насколько важной она стала для публичных дебатов, в том числе и в видеоиграх.
Вопрос сообщества был очень простым: «Использовался ли генеративный ИИ для сюжета или диалогов?» Ответ, в свою очередь, был ясным и недвусмысленным:
Нет, мы не использовали генеративный ИИ ни на одном этапе разработки. Весь сюжет и диалоги были написаны нашими сценаристами, и каждый элемент игры создан вручную, от концепт-арта и озвучки до кода, анимации, ресурсов и захвата движений.
Среди прочих вопросов, один касался самого рождения игры: «Зачем создавать третью игру Styx?» Ответ был:
После работы над другими проектами и прототипами мы поняли, как сильно скучаем по нашему любимому гоблину. Казалось, что настало подходящее время вернуться к Styx, продолжить историю сразу после Shards of Darkness и начать укреплять связи с Of Orcs and Men.
Ещё один вопрос касался сюжета, а именно связей с игрой Of Orcs and Men, которая сама по себе является ролевой игрой, а не стелс-проектом:
Blades of Greed выступает в роли недостающего звена между Shards of Darkness и Of Orcs and Men и знаменует начало Великой войны. Мы не хотим раскрывать слишком много подробностей, но эта глава играет ключевую роль в объединении всего воедино.
Наконец, обсуждалась и продолжительность игры. По словам разработчиков, на прохождение потребуется 20 часов, но для тех, кто хочет пройти игру полностью, это займёт гораздо больше времени.
Да лана... пошли дежурные отмазки, лол...
Всем и так давно уже всё ясно! Кроме совсем тупых!
Я думаю, нужно просто маркировку ставить типа роботика. Типа продукт создан с использованием ИИ. Ну а на всяких церемониях просто отдельная награда типа за продукт, созданный при помощи ИИ.
если бы они так сделали бы, то фанатики экспы плякали бы, ведь по факту игра года сделанная с помощью ИИ это посмешище
Создано самой природой, без единой генетической модификации.
Но суть природы в множественных постоянных генетических модификациях
Ну и ладушки, посмотрим когда выйдет, что все скажут был тут ИИ или нет.
Да везде юзают ИИ в той или иной степени...
Решили похайпиться на скандале с Лариан. Подлизаться активистам и сжв художникам. Только какой толк поощрения от woke дегродов?
почему такой негатив к ИИ? если рукожопые не могут, то пусть хоть ИИ их заменит. лишь бы играть интересно было. а как это сделали - хоть колдовством )))
Тогда и стоимость должна быть меньше.
а ты в курсе сколько стоит подписка в месяц на топовые ИИ с полным функционалом? а для студий смело умножай на 100 минимум ))) это только которые и для обычных пользователей, а есть наверняка и "закрытые" тарифы, для кино и игропрома.
Вот что мне ответил ChatGPT:
"Я отношусь к этому с довольно большим энтузиазмом, но с оговорками. В игровой индустрии ИИ может быть настоящей золотой жилой: от процедурной генерации контента (карты, уровни, квесты) до создания живых, адаптирующихся NPC и динамического повествования. Это открывает возможности для более масштабных и гибких миров, а также позволяет маленьким студиям делать проекты, которые раньше были доступны только гигантам.
Но есть и подводные камни. Например:
Риск однообразия: если студии будут слепо полагаться на ИИ, контент может стать шаблонным или скучным.
Этические вопросы: использование ИИ для генерации персонажей, диалогов или даже музыки может задеть авторские права или трудовую этику (вместо команды сценаристов и художников).
Баланс игры: ИИ может непредсказуемо повлиять на геймплей, если плохо настроен.
В идеале ИИ — это инструмент, а не замена креативности человека. Представь: ИИ делает тяжёлую техническую работу, а люди фокусируются на идеях, эмоциях и уникальности. В такой связке могут рождаться реально впечатляющие игры."
))
И ведь не поспоришь, всё верно )
как же заколебал новость про ии
Когда уже Стикс выйдет?!! У меня уже руки чешутся, скорей загамиться!!!!!
Если сделано качественно, то вообще поровну, есть или нет.