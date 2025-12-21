Разработчики Styx: Blades of Greed заверили, что в игре нет ресурсов, созданных с помощью ИИ

В ходе сессии вопросов и ответов разработчики из Cyanide Studio заверили, что Styx: Blades of Greed не содержит элементов, созданных с помощью генеративного искусственного интеллекта. Это тема, которую все компании-разработчики должны рано или поздно затронуть, учитывая, насколько важной она стала для публичных дебатов, в том числе и в видеоиграх.

Вопрос сообщества был очень простым: «Использовался ли генеративный ИИ для сюжета или диалогов?» Ответ, в свою очередь, был ясным и недвусмысленным:

Нет, мы не использовали генеративный ИИ ни на одном этапе разработки. Весь сюжет и диалоги были написаны нашими сценаристами, и каждый элемент игры создан вручную, от концепт-арта и озвучки до кода, анимации, ресурсов и захвата движений.

Среди прочих вопросов, один касался самого рождения игры: «Зачем создавать третью игру Styx?» Ответ был:

После работы над другими проектами и прототипами мы поняли, как сильно скучаем по нашему любимому гоблину. Казалось, что настало подходящее время вернуться к Styx, продолжить историю сразу после Shards of Darkness и начать укреплять связи с Of Orcs and Men.

Ещё один вопрос касался сюжета, а именно связей с игрой Of Orcs and Men, которая сама по себе является ролевой игрой, а не стелс-проектом:

Blades of Greed выступает в роли недостающего звена между Shards of Darkness и Of Orcs and Men и знаменует начало Великой войны. Мы не хотим раскрывать слишком много подробностей, но эта глава играет ключевую роль в объединении всего воедино.

Наконец, обсуждалась и продолжительность игры. По словам разработчиков, на прохождение потребуется 20 часов, но для тех, кто хочет пройти игру полностью, это займёт гораздо больше времени.