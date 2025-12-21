ЧАТ ИГРЫ
Styx: Blades of Greed 19.02.2026
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
Разработчики Styx: Blades of Greed заверили, что в игре нет ресурсов, созданных с помощью ИИ

В ходе сессии вопросов и ответов разработчики из Cyanide Studio заверили, что Styx: Blades of Greed не содержит элементов, созданных с помощью генеративного искусственного интеллекта. Это тема, которую все компании-разработчики должны рано или поздно затронуть, учитывая, насколько важной она стала для публичных дебатов, в том числе и в видеоиграх.

Вопрос сообщества был очень простым: «Использовался ли генеративный ИИ для сюжета или диалогов?» Ответ, в свою очередь, был ясным и недвусмысленным:

Нет, мы не использовали генеративный ИИ ни на одном этапе разработки. Весь сюжет и диалоги были написаны нашими сценаристами, и каждый элемент игры создан вручную, от концепт-арта и озвучки до кода, анимации, ресурсов и захвата движений.

Среди прочих вопросов, один касался самого рождения игры: «Зачем создавать третью игру Styx?» Ответ был:

После работы над другими проектами и прототипами мы поняли, как сильно скучаем по нашему любимому гоблину. Казалось, что настало подходящее время вернуться к Styx, продолжить историю сразу после Shards of Darkness и начать укреплять связи с Of Orcs and Men.

Ещё один вопрос касался сюжета, а именно связей с игрой Of Orcs and Men, которая сама по себе является ролевой игрой, а не стелс-проектом:

Blades of Greed выступает в роли недостающего звена между Shards of Darkness и Of Orcs and Men и знаменует начало Великой войны. Мы не хотим раскрывать слишком много подробностей, но эта глава играет ключевую роль в объединении всего воедино.

Наконец, обсуждалась и продолжительность игры. По словам разработчиков, на прохождение потребуется 20 часов, но для тех, кто хочет пройти игру полностью, это займёт гораздо больше времени.

Да лана... пошли дежурные отмазки, лол...

Всем и так давно уже всё ясно! Кроме совсем тупых!

Я думаю, нужно просто маркировку ставить типа роботика. Типа продукт создан с использованием ИИ. Ну а на всяких церемониях просто отдельная награда типа за продукт, созданный при помощи ИИ.

если бы они так сделали бы, то фанатики экспы плякали бы, ведь по факту игра года сделанная с помощью ИИ это посмешище

Создано самой природой, без единой генетической модификации.

Но суть природы в множественных постоянных генетических модификациях

Ну и ладушки, посмотрим когда выйдет, что все скажут был тут ИИ или нет.

Да везде юзают ИИ в той или иной степени...

Решили похайпиться на скандале с Лариан. Подлизаться активистам и сжв художникам. Только какой толк поощрения от woke дегродов?

почему такой негатив к ИИ? если рукожопые не могут, то пусть хоть ИИ их заменит. лишь бы играть интересно было. а как это сделали - хоть колдовством )))

Тогда и стоимость должна быть меньше.

а ты в курсе сколько стоит подписка в месяц на топовые ИИ с полным функционалом? а для студий смело умножай на 100 минимум ))) это только которые и для обычных пользователей, а есть наверняка и "закрытые" тарифы, для кино и игропрома.

Вот что мне ответил ChatGPT:

"Я отношусь к этому с довольно большим энтузиазмом, но с оговорками. В игровой индустрии ИИ может быть настоящей золотой жилой: от процедурной генерации контента (карты, уровни, квесты) до создания живых, адаптирующихся NPC и динамического повествования. Это открывает возможности для более масштабных и гибких миров, а также позволяет маленьким студиям делать проекты, которые раньше были доступны только гигантам.

Но есть и подводные камни. Например:

Риск однообразия: если студии будут слепо полагаться на ИИ, контент может стать шаблонным или скучным.

Этические вопросы: использование ИИ для генерации персонажей, диалогов или даже музыки может задеть авторские права или трудовую этику (вместо команды сценаристов и художников).

Баланс игры: ИИ может непредсказуемо повлиять на геймплей, если плохо настроен.

В идеале ИИ — это инструмент, а не замена креативности человека. Представь: ИИ делает тяжёлую техническую работу, а люди фокусируются на идеях, эмоциях и уникальности. В такой связке могут рождаться реально впечатляющие игры."

))

И ведь не поспоришь, всё верно )

как же заколебал новость про ии

Когда уже Стикс выйдет?!! У меня уже руки чешутся, скорей загамиться!!!!!

Если сделано качественно, то вообще поровну, есть или нет.

