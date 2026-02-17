Состоялся релиз Styx: Blades of Greed - Quartz Edition. Игра уже появилась в сети

Состоялся релиз Styx: Blades of Greed - Quartz Edition для сделавших предзаказ игры. Для всех же остальных, релиз игры так и остаётся без изменений и намечен на 19 февраря 2026г. Игра доступна с русскими субтитрами. Игра была заявлена для ПК (Steam и Epic Game Store), а также на консолях нового поколения — Playstation 5 и Xbox Series X|S.

Третья часть приключений зелёного гоблина Стикса доводит формулу серии до совершенства: теперь герой возглавляет собственную команду авантюристов на дирижабле и охотится за кварцем — источником конфликта между эльфами, людьми и орками. Мир балансирует на грани войны, однако для Стикса важнее всего прибыль. Геймплей строится на скрытности с расширенными возможностями импровизации: клонирование, невидимость, контроль разума, управление временем, а также создание оружия и зелий перед миссиями. События разворачиваются на трёх масштабных и более вертикальных локациях — Стене, в деревне «Бирюзовый Рассвет» и руинах Акенаша, где доступны планер, крюк и новые инструменты для исследования.