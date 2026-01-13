Стала доступна демоверсия Styx: Blades of Greed на ПК с переносом сохранений в полную версию игры

Сегодня издатель Nacon и разработчик Cyanide Studio объявили о выпуске ограниченной по времени бесплатной демоверсии Styx: Blades of Greed, доступной для загрузки на ПК в Steam. Демоверсия занимает около 17 ГБ и включает в себя первый час игры с самого начала.

Игрокам предстоит проникнуть внутрь огромного голема, атакующего Стикс, чтобы уничтожить его изнутри, а также пройти первую настоящую миссию Стикса — рискованное ограбление дирижабля под неусыпным надзором Инквизиции в первой открытой локации игры, Стене. По словам разработчиков, это «целенаправленная демонстрация» атмосферы, систем и уровня свободы, которые будут доступны в полной версии игры. Есть и ещё одна хорошая новость: данные сохранения демоверсии будут перенесены в полную версию игры, так что вам не придётся переигрывать первый час, если вы этого не захотите.

Nacon также запустила предварительные заказы на всех платформах (ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X).

Styx: Blades of Greed выйдет 19 февраля 2026 года.