ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Styx: Blades of Greed 19.02.2026
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7.9 58 оценок

Стала доступна демоверсия Styx: Blades of Greed на ПК с переносом сохранений в полную версию игры

monk70 monk70

Сегодня издатель Nacon и разработчик Cyanide Studio объявили о выпуске ограниченной по времени бесплатной демоверсии Styx: Blades of Greed, доступной для загрузки на ПК в Steam. Демоверсия занимает около 17 ГБ и включает в себя первый час игры с самого начала.

Игрокам предстоит проникнуть внутрь огромного голема, атакующего Стикс, чтобы уничтожить его изнутри, а также пройти первую настоящую миссию Стикса — рискованное ограбление дирижабля под неусыпным надзором Инквизиции в первой открытой локации игры, Стене. По словам разработчиков, это «целенаправленная демонстрация» атмосферы, систем и уровня свободы, которые будут доступны в полной версии игры. Есть и ещё одна хорошая новость: данные сохранения демоверсии будут перенесены в полную версию игры, так что вам не придётся переигрывать первый час, если вы этого не захотите.

Nacon также запустила предварительные заказы на всех платформах (ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X).

Styx: Blades of Greed выйдет 19 февраля 2026 года.

13
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Vantor

2500 в рублях очень сладкая цена

6
Destroited

Очень рад что серия жива. Предыдущие части очень понравились.

Эх ещё бы серию Thief воскресили.

6
Babadzaki-San

Прекрасная новость и главное очень внезапная.Уже качаю.)

5
KILLA06

геймплей и графон застряли в 2010

4
sa1958

Отлично.