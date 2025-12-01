Стелс-экшен Styx: Blades of Greed переехал на 19 февраля 2026 года

Продолжение стелс-экшена Styx: Blades of Greed выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store 19 февраля 2026 года, объявили издатель Nacon и разработчик Cyanide Studio. Это задержка по сравнению с ранее запланированным выпуском на осень 2025 года.
Styx: Blades of Greed совершенствует проверенную формулу первых двух игр, делая свободу и творчество центральными элементами игрового процесса. Исследуйте обширные вертикальные среды и осваивайте новые инструменты и возможности. Независимо от того, впервые ли вы открываете для себя Стикс или являетесь его давним поклонником, быть жадным ещё никогда не было так увлекательно.
Почти на 200 лет, офигеть. Надеюсь, потомки не разочаруются
О, вместе со Стар Ситизеном выйдет
Эх, совсем немного подождать осталось)
Ого, роботы играть будут :)
Доживём ли.?
Учитывая не простую судьбу серии остается пожалать удачи новой части.
Ахах надо было больше ставку ставить