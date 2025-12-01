Стелс-экшен Styx: Blades of Greed переехал на 19 февраля 2026 года

Продолжение стелс-экшена Styx: Blades of Greed выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store 19 февраля 2026 года, объявили издатель Nacon и разработчик Cyanide Studio. Это задержка по сравнению с ранее запланированным выпуском на осень 2025 года.

Styx: Blades of Greed совершенствует проверенную формулу первых двух игр, делая свободу и творчество центральными элементами игрового процесса. Исследуйте обширные вертикальные среды и осваивайте новые инструменты и возможности. Независимо от того, впервые ли вы открываете для себя Стикс или являетесь его давним поклонником, быть жадным ещё никогда не было так увлекательно.