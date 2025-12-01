ЧАТ ИГРЫ
Styx: Blades of Greed 19.02.2026
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
8 50 оценок

Стелс-экшен Styx: Blades of Greed переехал на 19 февраля 2026 года

monk70 monk70

Продолжение стелс-экшена Styx: Blades of Greed выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store 19 февраля 2026 года, объявили издатель Nacon и разработчик Cyanide Studio. Это задержка по сравнению с ранее запланированным выпуском на осень 2025 года.

Styx: Blades of Greed совершенствует проверенную формулу первых двух игр, делая свободу и творчество центральными элементами игрового процесса. Исследуйте обширные вертикальные среды и осваивайте новые инструменты и возможности. Независимо от того, впервые ли вы открываете для себя Стикс или являетесь его давним поклонником, быть жадным ещё никогда не было так увлекательно.

Night Driving Avenger

Почти на 200 лет, офигеть. Надеюсь, потомки не разочаруются

5
Кроллег
переехал на 19 февраля 2206 года

О, вместе со Стар Ситизеном выйдет

3
JIoMTuK

Эх, совсем немного подождать осталось)

5
AndruhaGruz

Ого, роботы играть будут :)

2
sa1958

Доживём ли.?

1
Egik81

Учитывая не простую судьбу серии остается пожалать удачи новой части.

Punisher1

Ахах надо было больше ставку ставить