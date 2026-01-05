Студия Cyanide показала продолжительный геймплейный трейлер Styx: Blades of Greed

Издатель Nacon и студия Cyanide представили девятиминутный трейлер геймплея Styx: Blades of Greed — сиквела культового стелс-экшена о хитром гоблине. Главный герой, Стикс, с едким чувством юмора и мастерством скрытности, отправляется за кварцем — редким и опасным ресурсом, который разжигает конфликт между людьми, эльфами и орками.

В Blades of Greed разработчики расширили проверенную формулу предыдущих игр, сделав креативность и свободу действий центральными элементами. Игроки смогут исследовать вертикальные окружения, осваивать новые инструменты и способности, а также выбирать собственный подход к каждой ситуации. Независимо от опыта с франшизой, управление гоблином обещает быть захватывающим и остроумным.

Стикс больше не пешка: теперь он возглавляет свою команду и управляет цеппелином в поисках кварца. На пути героя встречаются как старые знакомые, так и новые персонажи, а ловушки Инквизиции и разнообразные головоломки требуют продуманного подхода. В арсенале — клонирование, невидимость, контроль разума и сдвиг времени, а кинжал по-прежнему остаётся основным инструментом. Каждая миссия предлагает несколько решений, поощряя скрытность, хитрость и ловкость.

Игровой мир состоит из трёх обширных локаций: Стены, границы человеческого мира; оркской деревни Бирюзовый рассвет и руин эльфийской столицы Акенаш. Игроки смогут парить на планере, использовать крюк и когти для вертикального перемещения, а новые инструменты открывают доступ к ранее недоступным зонам в духе Metroidvania.

Styx: Blades of Greed выйдет 19 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam и Epic Games Store. Девятиминутный трейлер показывает, что серия остаётся верной духу стелс-экшена, добавляя масштаб, свободу и новые возможности для стратегического мышления.