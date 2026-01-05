Студия Cyanide показала продолжительный геймплейный трейлер Styx: Blades of Greed

Издатель Nacon и студия Cyanide представили девятиминутный трейлер геймплея Styx: Blades of Greed — сиквела культового стелс-экшена о хитром гоблине. Главный герой, Стикс, с едким чувством юмора и мастерством скрытности, отправляется за кварцем — редким и опасным ресурсом, который разжигает конфликт между людьми, эльфами и орками.
В Blades of Greed разработчики расширили проверенную формулу предыдущих игр, сделав креативность и свободу действий центральными элементами. Игроки смогут исследовать вертикальные окружения, осваивать новые инструменты и способности, а также выбирать собственный подход к каждой ситуации. Независимо от опыта с франшизой, управление гоблином обещает быть захватывающим и остроумным.
Стикс больше не пешка: теперь он возглавляет свою команду и управляет цеппелином в поисках кварца. На пути героя встречаются как старые знакомые, так и новые персонажи, а ловушки Инквизиции и разнообразные головоломки требуют продуманного подхода. В арсенале — клонирование, невидимость, контроль разума и сдвиг времени, а кинжал по-прежнему остаётся основным инструментом. Каждая миссия предлагает несколько решений, поощряя скрытность, хитрость и ловкость.
Игровой мир состоит из трёх обширных локаций: Стены, границы человеческого мира; оркской деревни Бирюзовый рассвет и руин эльфийской столицы Акенаш. Игроки смогут парить на планере, использовать крюк и когти для вертикального перемещения, а новые инструменты открывают доступ к ранее недоступным зонам в духе Metroidvania.
Styx: Blades of Greed выйдет 19 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam и Epic Games Store. Девятиминутный трейлер показывает, что серия остаётся верной духу стелс-экшена, добавляя масштаб, свободу и новые возможности для стратегического мышления.
дубово все выглядит как игра из 2010..
Дубово выглядит, твой грецкий орешек, под названием башка. Попробуй сначала сам создать игру, а потом сиди nuзди...
Появилась кошка и параплан, что конечно значительно ускорить передвижение по локациям и добавит тонну новых секретов.
9 минут предположений? Это точно он, я как фанат этой игры, оч жду 3 часть, осталось подождать полтора месяца. Игра выглядит круче, чем её предшественники, Стикс стал быстрее, динамичнее, будет море фана.
И сразу же какие-то деловые бабы...
визуал и анимация как в прошлых частях