Styx: Blades of Greed не получит улучшений для PS5 Pro

По мере приближения даты релиза 19 февраля приключенческого стелса Styx: Blades of Greed, студия Cyanide Studio раскрывает довольно много подробностей. Создатель серии и гейм-директор Жюльен Десурто в интервью GamingBolt рассказал, что студия не будет использовать дополнительную мощность PS5 Pro для обеспечения более качественной графики.

Десурто отметил, что студия ориентировалась на базовую PS5 для Styx: Blades of Greed. Поэтому возможности PS5 Pro не будут задействованы. Однако он отметил, что игроки, использующие более мощную консоль, получат выгоду от более стабильной работы благодаря её вычислительной мощности.

Нашей основной целью была PS5, поэтому мы не адаптировали нашу игру специально под PS5 Pro. Однако её дополнительная мощность обеспечивает плавную работу в любой ситуации, что является большим плюсом для наших игроков.

Что касается поддержки PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) для игроков PS5 Pro, он отметил, что Styx: Blades of Greed будет использовать встроенный в Unreal Engine 5 апскейлер Temporal Super Resolution (TSR), поскольку он уже хорошо справлялся с потребностями студии.

В нашем случае собственный апскейлер Unreal Engine 5 уже хорошо работал, поэтому мы не вкладывали много усилий в PSSR для Styx: Blades of Greed. Но мы определённо изучаем этот вопрос для других наших игр.

Styx: Blades of Greed выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.