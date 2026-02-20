ЧАТ ИГРЫ
Styx: Blades of Greed 19.02.2026
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица, Фэнтези
7.2 86 оценок

SynthVoiceRu выпустила русскую нейросетевую озвучку для Styx: Blades of Greed - пока только для подписчиков

AceTheKing AceTheKing

Несмотря на то, что релиз Styx: Blades of Greed состоялся лишь несколько дней назад, команда SynthVoiceRu уже сделала нейросетевую русскую озвучку для игры. Увы, получить доступ к переводу можно только за даньги.

В Styx: Blades of Greed игроку предстоит исследовать головокружительные высоты Исерианского континента и хитростью истреблять врагов - можно творить что душе угодно: алчность еще никогда не приносила столько удовольствия.

Игра вышла на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:  14
Vad Pvn

3 дня на озвучку, круто

Wellyndyt
Увы, получить доступ к переводу можно только за даньги.

Барыжить начали роботизированным мусором

Vad Pvn

ну если это всё легко, бесплатно, без усилий, ты сделай и выложи нам

А на сколько я знаю, чтоб использовать нееросетку которая тебе будет говорить голосами актёров Английского языка и более менее с похожими эмоциями в голосе нужно платную подписку за это всё...

Brainstoun

SynthVoiceRu Помойная конторка, я был подписан за деньги, там постоянно много нюансов с этими озвучками, то озвучку выпустят для старой версии игры, а игра уже обновлена до новой, и озвучка не работает, то авторы просто не хотят подсказать и помочь как установить озвучку, если версия уже не актуальна, тебя просто шлют нахер грубо говоря...Сам лично списывался с ними, и вместо помощи мне просто предложили вернуть деньги, вот так там относятся к платным подписчикам, без уважения. Одним словом ПОМОЙКА....Кто знает, тот знает.

Vad Pvn

Так а есть ребята которые лучше делают?

Brainstoun Vad Pvn

Дело не в том кто лучше делает, дело в том, что тебе преподносят за твои деньги... Что ты несёшь вообще? Ты сути вообще не понял.

Vad Pvn Brainstoun

Так тыж написал что тебе вернули деньги...

Vad Pvn

Косяки которые я нашёл, перепад звука, некоторые говорят слишком тихо...

DroopyJaziel

О ну это норм, спасибо

SkyraX

ну если только за ДАНЬГИ, то подождём

HandsomeRed

Мерзость

ОгурчикЮрец

Зачем рекламить этих .....

Деньги собирают на свою кривую озвучку, не маленькие и еще хотят за подписку озвучку.