SynthVoiceRu выпустила русскую нейросетевую озвучку для Styx: Blades of Greed - пока только для подписчиков

Несмотря на то, что релиз Styx: Blades of Greed состоялся лишь несколько дней назад, команда SynthVoiceRu уже сделала нейросетевую русскую озвучку для игры. Увы, получить доступ к переводу можно только за даньги.
В Styx: Blades of Greed игроку предстоит исследовать головокружительные высоты Исерианского континента и хитростью истреблять врагов - можно творить что душе угодно: алчность еще никогда не приносила столько удовольствия.
Игра вышла на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
3 дня на озвучку, круто
Барыжить начали роботизированным мусором
ну если это всё легко, бесплатно, без усилий, ты сделай и выложи нам
А на сколько я знаю, чтоб использовать нееросетку которая тебе будет говорить голосами актёров Английского языка и более менее с похожими эмоциями в голосе нужно платную подписку за это всё...
SynthVoiceRu Помойная конторка, я был подписан за деньги, там постоянно много нюансов с этими озвучками, то озвучку выпустят для старой версии игры, а игра уже обновлена до новой, и озвучка не работает, то авторы просто не хотят подсказать и помочь как установить озвучку, если версия уже не актуальна, тебя просто шлют нахер грубо говоря...Сам лично списывался с ними, и вместо помощи мне просто предложили вернуть деньги, вот так там относятся к платным подписчикам, без уважения. Одним словом ПОМОЙКА....Кто знает, тот знает.
Так а есть ребята которые лучше делают?
Дело не в том кто лучше делает, дело в том, что тебе преподносят за твои деньги... Что ты несёшь вообще? Ты сути вообще не понял.
Так тыж написал что тебе вернули деньги...
Косяки которые я нашёл, перепад звука, некоторые говорят слишком тихо...
О ну это норм, спасибо
ну если только за ДАНЬГИ, то подождём
Мерзость
Зачем рекламить этих .....
Деньги собирают на свою кривую озвучку, не маленькие и еще хотят за подписку озвучку.