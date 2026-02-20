SynthVoiceRu выпустила русскую нейросетевую озвучку для Styx: Blades of Greed - пока только для подписчиков

Несмотря на то, что релиз Styx: Blades of Greed состоялся лишь несколько дней назад, команда SynthVoiceRu уже сделала нейросетевую русскую озвучку для игры. Увы, получить доступ к переводу можно только за даньги.

В Styx: Blades of Greed игроку предстоит исследовать головокружительные высоты Исерианского континента и хитростью истреблять врагов - можно творить что душе угодно: алчность еще никогда не приносила столько удовольствия.

Игра вышла на PC, PS5 и Xbox Series X/S.