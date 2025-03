Три огромные локации и новые способности - появились первые подробности Styx: Blades of Greed

Гоблин-вор Стикс возвращается в Styx: Blades of Greed, чтобы устроить самые дерзкие ограбления. На этот раз у него есть команда союзников и дирижабль, позволяющий путешествовать между локациями. Сюжет расскажет о зарождении Черной Руки, организации из Of Orcs and Men (2012).

Стикс по-прежнему использует клонирование и невидимость, но теперь у него появились контроль разума и смещение во времени благодаря Кварцу. Вертикальный геймплей делает миссии головоломками с множеством решений, поощряя эксперименты и повторное прохождение.

Однако Инквизиция не даст гоблину украсть Кварц без боя. Игроков ждут три огромные локации и напряженные стелс-сражения. Styx: Blades of Greed выйдет осенью на PC, PS5 и Xbox Series X/S.