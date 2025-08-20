В первом геймплейном трейлере Styx: Blades of Greed показаны трюки гоблина-убийцы Стикса

После долгого затишья легендарный гоблин-убийца Стикс возвращается! На Future Games Show, в рамках gamescom, был показан первый геймплейный трейлер Styx: Blades of Greed, который приоткрыл завесу тайны над новым приключением коварного героя. Спустя восемь лет после выхода Styx: Shards of Darkness студия Cyanide Studio готова представить новую часть своей знаменитой серии стелс-игр.

В Blades of Greed Стикс и его команда отправляются на новое задание: украсть кварц — невероятно ценное и могущественное вещество. Однако по их следам идет Инквизиция, что делает миссию ещё более опасной. Трейлер демонстрирует, что разработчики усовершенствовали фирменный стелс-геймплей, позволяя игрокам проявить креативность в решении задач. Стикс проникает на тщательно охраняемый объект, используя весь свой арсенал навыков.

В трейлере показаны не только знакомые способности, такие как клонирование и невидимость, но и новые, например, контроль над разумом, с помощью которого Стикс может заставить врагов совершать нелепые поступки. Помимо магических трюков, в арсенале гоблина появляются и новые гаджеты: планер, крюк и когти для лазания. Эти инструменты помогут исследовать три обширных открытых мира: Стену, принадлежащую людям, орковскую деревню Бирюзовый Рассвет и эльфийские руины Акенаша.

Новые инструменты и способности не только облегчают прохождение, но и открывают доступ к ранее недоступным областям, что добавляет в геймплей элементы «метроидвании». Между заданиями игроки смогут создавать новое оружие и гаджеты прямо на личном дирижабле Стикса.

Styx: Blades of Greed выйдет осенью 2025 года на PS5, Xbox Series X и ПК, и хотя точной даты пока нет, ждать осталось совсем недолго. Добавьте игру в список желаний Steam, чтобы быть в курсе всех новостей и первыми узнать о дате релиза!