Вышел новый сюжетный трейлер Styx: Blades of Greed

Nacon и Cyanide Studio опубликовали новый сюжетный трейлер стелс-скшена Styx: Blades of Greed, напоминающий игрокам о том, что случилось в прошлых частях серии с печально известным гоблином. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X и PC (Steam, Epic Games Store) 19 февраля 2026 года.

Styx: Blades of Greed начинается вскоре после событий второй части. Разрушив янтарную фабрику Верховной Жрицы Лиссрил, Стикс покидает город темных эльфов Коррангар и поднимается в небо на дирижабле с разношерстной командой. Его новая цель - Кварц, мощный и крайне нестабильный ресурс, вокруг которого нарастает напряженность между людьми, эльфами и орками.

Безжалостно преследуемый Инквизицией, Стикс должен завладеть Кварцем прежде, чем это сделают они, какой бы высокой ни была цена. В своем путешествии Стикс объединится с группой изгоев: Хелледрин, Джараком и Рен. Выполнение их заданий принесет улучшения способностей, инструментов и навыков скрытности главного героя, открывая новые пути для прохождения и поддерживая различные игровые стили.

Styx: Blades of Greed - это стелс-экшен от французской студии Cyanide, третья часть серии, покорившей более двух миллионов игроков по всему миру. Основой игрового процесса, как и прежде, остаются свобода действий и креативное решение задач.