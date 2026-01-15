В EGS стартовала раздача двух стелс-экшенов: Styx: Master of Shadows и Styx: Shards of Darkness

Наступил (неофициальный) год Styx, и в честь этого издатель Nacon устраивает настоящий праздник бесплатных подарков для игроков. В числе них — возможность бесплатно получить две самые важные игры серии: Styx: Master of Shadows и Styx: Shards of Darkness, начиная с сегодняшнего дня, в Epic Games Store.

Обе игры — отличные небольшие стелс-приключения, в которых саркастичный зелёный гоблин Стикс путешествует по замысловатым локациям в поисках всего, что попадётся ему под лапы. Магические способности предоставляют множество возможностей для игры, будь то скрытное перемещение в тенях или прорубание себе пути сквозь легионы стражников, стоящих между вами и несметными богатствами.

Третья часть серии, Styx: Blades of Greed, выйдет 19 февраля на ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.