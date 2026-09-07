Авторы ремейка Sublustrum запустили закрытый плейтест в Steam и раскрыли системные требования

Студия Brickworks Games открыла закрытое тестирование масштабного переосмысления культового психологического приключения Sublustrum. До 14 сентября 2026 года ограниченная группа пользователей сервиса Steam, заранее запросивших доступ через специальную кнопку на странице проекта, получила возможность лично опробовать вступительную главу игры. Тестовая демоверсия призвана оценить общую стабильность билда на движке Unity, удобство перемещения по локациям и восприятие звуковых головоломок.

Оригинальный проект вышел в 2008 году в формате классического квеста со статичными экранами, завоевав награды за лучший звук и лучшую приключенческую игру на конференции КРИ. Новая версия создается с нуля оригинальными авторами, к которым присоединились ветераны индустрии с опытом работы над PUBG, Call of Duty: Modern Warfare II, а также проектами от Ubisoft и Ice-Pick Lodge. Разработчики отказались от двухмерной схемы point-and-click ради полноценного трехмерного мира с видом от первого лица, расширив знакомые локации новыми комнатами и сценами, которые авторы не смогли реализовать в релизе 2008 года.

Сюжетная завязка отправляет протагониста в заброшенную квартиру пропавшего брата, где остался экспериментальный аппарат для погружения в глубины человеческого подсознания. Починив механизм, герой попадает в Мерцающий мир, сотканный из лиминальных пространств, викторианских устройств и оживающих страхов. История вдохновлена юнгианским психоанализом и сюрреализмом Франца Кафки, а ключевыми темами повествования выступают переживание утраты, принятие прошлого и попытка отпустить близкого человека.

Основой игрового процесса и атмосферы остается работа со звуком от дарк-эмбиент проекта Anthesteria, соавторов саундтрека к Metro 2033. Игрокам предстоит настраивать звуковые частоты, пробираться сквозь радиопомехи и ориентироваться на слух в темноте. В одной из локаций центральной задачей станет настройка огромного музыкального инструмента, правильная игра на котором открывает дальнейший путь.

Вместе со стартом закрытого теста создатели раскрыли системные требования, которые оказались довольно требовательными для неспешного инди-приключения. Для запуска игры в разрешении 720p при 30 кадрах в секунду потребуется процессор уровня Intel Core i5-7400 или AMD Ryzen 5 1600, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта GeForce GTX 1060 на 3 ГБ либо Radeon RX 580 на 4 ГБ. Чтобы получить комфортные 60 кадров в разрешении 1080p, авторы рекомендуют чип Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600, 12 ГБ оперативной памяти, скоростной накопитель SSD и видеокарту GeForce RTX 2060 Super или Radeon RX 5700.

На текущий момент проект собрал более 50 000 добавлений в списки желаемого. Игра получит полную русскую локализацию с озвучкой, субтитрами и переведенным интерфейсом. Полноценный релиз Sublustrum запланирован на осень 2026 года на ПК и консолях, а позже команда пообещала выпустить в Steam и оригинальную версию 2008 года.