В Steam стартовал открытый плейтест ремейка психологического квеста Sublustrum

В сервисе Steam началось открытое тестирование ремейка сюрреалистического психологического приключения Sublustrum. Студия Brickworks Games совместно с издательством HypeTrain Digital открыла свободный доступ к первой главе проекта для всех пользователей. Тестирование продлится до 25 октября, а для загрузки сборки достаточно отправить запрос со страницы игры в цифровом магазине Valve.

Сюжет обновленной версии посвящен поискам пропавшего брата главного героя, от которого в пустующей квартире осталась лишь необычная установка для исследования человеческого подсознания. После запуска механизма персонаж перемещается в Мерцающий мир - сюрреалистическое пространство, сформированное из чужих воспоминаний, лиминальных локаций и викторианских устройств. Ключевым элементом геймплея и повествования выступает звук. Игровой процесс строится на решении акустических загадок, поиске частот сквозь помехи и работе со специальным прибором под названием Эхофон.

К озвучиванию ключевого персонажа истории, Профессора, привлечен британский актер Николас Болтон, известный по роли Хоука в Dragon Age 2, Друта в серии Hellblade и Раубана в Final Fantasy 14. Аудиозаписи исследователя служат ориентиром в глубинах подсознания, постепенно раскрывая историю его опасных экспериментов.

Каждый эксперимент начинается с вопроса или с потребности понять. Все началось с надежды все исправить. Ищите закономерности, ведь они скрыты прямо на виду. Начните с того, что можно наблюдать, и проверяйте одно предположение за другим.

- Николас Болтон, голос Профессора в Sublustrum

Проект создается как полное переосмысление культового квеста 2008 года от команды Phantomery Interactive, завоевавшего в свое время главные награды за звук и приключенческий жанр на выставке КРИ. Вместо классического двухмерного формата point-and-click с фиксированными экранами авторы перенесли окружение в полное трехмерное пространство с видом от первого лица на движке Unity. В разработке участвуют как создатели оригинала, так и ветераны индустрии, работавшие над PUBG, Call of Duty: Modern Warfare 2, а также релизами студий Ubisoft и Ice-Pick Lodge. За саундтрек отвечает дарк-эмбиент проект Anthesteria.

Перед публичным тестом разработчики провели закрытые испытания с участием более 1000 игроков. По итогам сбора отзывов авторы ускорили перемещение персонажа, повысили общую отзывчивость управления, упростили навигацию по инвентарю и сделали подсказки прибора Эхофон более очевидными, сохранив при этом исходную логику головоломок. Проект также успел отметиться 11 золотыми наградами на профильной премии NYX Awards.

Для работы тестовой версии на ПК требуется система Windows 10, процессор Intel Core i5-7400 или AMD Ryzen 5 1600, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня GeForce GTX 1060 на 3 ГБ или Radeon RX 580 на 4 ГБ. Полноценный релиз переосмысленной Sublustrum намечен на 1 квартал 2027 года на персональных компьютерах.