Первая Subnautica установила новый рекорд онлайна в Steam спустя восемь лет после релиза

Релиз Subnautica 2 в раннем доступе неожиданно вдохнул новую жизнь в оригинальную Subnautica. Спустя годы после выхода первая часть снова оказалась в центре внимания игроков и даже обновила свой лучший результат по онлайну в Steam.

По данным сервиса SteamDB, одновременно в игре находились более 51 тысячи пользователей. Прежний максимум держался ещё со времён релиза версии 1.0 в начале 2018 года и теперь оказался превзойдён спустя восемь лет.

Особенно заметен сам скачок активности. Если раньше ежедневный онлайн игры обычно оставался на уровне нескольких десятков тысяч игроков, то после запуска Subnautica 2 аудитория резко выросла.

Судя по всему, успех продолжения подтолкнул многих пользователей вернуться к оригиналу или впервые познакомиться с серией. Тем более что сама Subnautica 2 стартовала крайне уверенно, быстро собрав огромную аудиторию в Steam и миллионы проданных копий всего за первые дни раннего доступа.