Порты Subnautica и Subnautica: Below Zero для Nintendo Switch 2 выйдут 17 февраля

Пока фанаты продолжают ждать обнадёживающих новостей о второй номерной части серии, студия Unknown Worlds Entertainment сделала приятный анонс для владельцев консолей Nintendo. Разработчики подтвердили, что Subnautica и Subnautica: Below Zero выйдут на Switch 2.

Обе игры, посвящённые исследованию загадочного подводного мира и выживанию в экстремальных условиях, станут доступны на новой консоли уже 17 февраля 2026 года. Версии для Switch 2 получат заметные технические улучшения: в режиме ТВ проекты будут работать в разрешении 1440p, а в портативном режиме — 1080p, при стабильных 60 кадрах в секунду в обоих случаях.

Приятный бонус для текущих владельцев — обновление до версии для Switch 2 будет бесплатным для всех, кто уже приобрёл игры на оригинальной Nintendo Switch.