Subnautica: Below Zero выходит на смартфонах - релиз состоится в марте

Создатели серии Subnautica продолжают работать над следующей частью франшизы, однако параллельно готовят новый релиз уже знакомой игры.

Разработчики из Unknown Worlds Entertainment объявили, что Subnautica: Below Zero появится на мобильных устройствах. Версия для смартфонов выйдет 10 марта 2026 года и будет доступна на платформах Android и iOS.

От портирования ожидают достойного уровня качества. Предыдущая игра серии уже выходила на смартфонах и была тепло встречена. Мобильная версия Subnautica получила признание от портала Mobi.gg, который назвал её лучшим портом игры на мобильные устройства в 2025 году.

Тем временем сама франшиза продолжает активно развиваться. Студия Unknown Worlds Entertainment также работает над Subnautica 2. Продолжение планируют выпустить в 2026 году, а сейчас проект занимает первое место в списке самых ожидаемых игр в Steam.