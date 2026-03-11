Subnautica: Below Zero вышла на мобильных устройствах

Сейчас, когда многие современные смартфоны оснащены мощным оборудованием, мы видим, как все больше игровых студий и разработчиков переносят графически сложные игры на смартфоны — хорошим примером является Subnautica: Below Zero, которая теперь официально доступна для устройств Android и iOS.

Как и её предшественница, Below Zero переносит игроков в глубины планеты 4546B, где они встретят огромное количество новых биомов и инопланетных существ, расширяющих лор оригинальной игры. Как и ожидалось, игра была адаптирована для небольших экранов, включая переработанный интерфейс с сенсорным управлением.

Кроме того, Below Zero также полностью поддерживает достижения Google Play Games и даже функцию облачного сохранения для удобного обмена прогрессом между различными устройствами Android. Игра доступна за 9,99 долларов.