Авторы Subnautica 2 благодарят игроков за поддержку, именно фанаты помогли команде пройти через самое трудное

Учитывая непростой бэкграунд разработки Subnautica 2, сам факт выхода симулятора подводного выживания в ранний доступ уже на следующей неделе, 14 мая, выглядит настоящим чудом. Долгое время скандалы и громкие юридические баталии между Krafton и основателями студии Unknown Worlds разворачивались в публичном поле, однако сами рядовые создатели проекта предпочитали хранить молчание на фоне корпоративных дрязг.

Терпеливое молчание наконец-то прервал ведущий геймдизайнер Subnautica 2 Энтони Гальегос. В свежем видеодневнике, разработчик приоткрыл завесу тайны над внутренним состоянием коллектива. Гальегос не стал напрямую комментировать суды, но искренне признал, что работа в эпицентре публичного скандала далась студии крайне тяжело.

Как многие из вас знают, команда пережила очень многое.

— заявил геймдизайнер. По его словам, несмотря на все преграды, целью студии всегда было стремление подарить аудитории лучший игровой опыт в мире Subnautica. Гальегос откровенно признался, что в самые темные периоды разработки команду мотивировали продолжать работу всего две вещи: трепет от масштабов их новой амбициозной игры и огромная преданность фанатов.

Когда нам было тяжелее всего... именно ваш бесконечный энтузиазм заставлял нас продолжать и создавать продукт, достойный своего имени.

— поблагодарил игроков разработчик.

В этом ролике разработчики также опубликовали точное время запуска Subnautica 2. Игра выйдет уже 14 мая на ПК и консолях Xbox. Subnautica 2 пробудет в статусе раннего доступа как минимум ближайшие два года. Текущая стартовая версия описывается как самый «амбициозный старт в истории студии» с надежным геймплейным фундаментом. При этом игроков заранее готовят к тому, что на первых порах они столкнутся с классическими атрибутами формата: багами, шероховатостями в механиках и незаконченной сюжетной кампанией. Все грядущие патчи и выход версии 1.0 достанутся первопроходцам без дополнительных доплат.