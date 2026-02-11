Авторы Subnautica 2 показали кооператив и успокоили фанатов одиночной игры

Страх перед неизвестной глубиной и давящее чувство тотального одиночества — именно за это миллионы игроков полюбили оригинальную Subnautica. Однако когда появились новости о том, что в сиквеле появится мультиплеер, фанатское сообщество сильно напряглось. Не превратят ли атмосферное выживание в шумный балаган и не станут ли механики навязывать совместное прохождение? Студия Unknown Worlds выпустила новый дневник разработки, чтобы раз и навсегда развеять эти страхи.

Ведущий дизайнер Энтони Гальегос подчеркнул, что Subnautica 2 — это в первую очередь одиночный опыт, к которому при желании можно добавить друзей. В игре не будет ситуаций, где геймплей искусственно ограничивает одиночек.

Важное отличие заключается в том, что ни одна часть игры не потребует обязательной совместной игры. Мы никогда не хотели создавать моменты, где вам нужно, например, дергать рычаги в тандеме. Это совсем не наш путь. Опциональный кооператив — от начала и до конца.

— заявил Гальегос.

Ведущий инженер Джон Бьярнасон добавил, что, несмотря на приоритет соло-режима, мультиплеер был заложен в фундамент проекта с самых ранних прототипов. Игроки смогут в любой момент пригласить друзей в свою одиночную сессию или начать совместное выживание с нуля. Заявлена полная поддержка кроссплея и бесшовная система присоединения (drop-in/drop-out). Также в видео продемонстрировали новинку — подводный лифт, позволяющий игрокам (одним или группой) быстро поднимать добычу с глубины.

Разработчики явно стараются оправдать высокие ожидания аудитории, ведь интерес к проекту просто колоссальный. Игра уже попала в список самых ожидаемых игр на ПК.

Таким образом, Unknown Worlds обещает, что возможность разделить ужас глубин с другом останется лишь приятным бонусом, а не обязаловкой, и не нарушит каноничный опыт исследования инопланетного океана. Остается дождаться только релиза продолжения, которое по прежнему намечено на этот год.