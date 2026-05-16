Subnautica 2 14.05.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Научная фантастика , Кооператив
Авторы Subnautica 2 вновь отказались от оружия и насилия в игре

IKarasik IKarasik

Разработчики Subnautica 2 заявили, что не собираются отходить от одной из главных идей серии — отказа от насилия. По словам студии Unknown Worlds, команда намеренно не даёт игрокам возможности уничтожать морских существ и хочет сохранить атмосферу сосуществования с подводным миром.

В ходе пресс-конференции ведущий геймдизайнер Энтони Гальегос признал, что подобный подход регулярно вызывает споры среди игроков. Многие хотят видеть полноценное оружие и возможность агрессивно защищаться от опасных существ, однако студия принципиально придерживается другого направления.

Разработчики считают, что интереснее заставлять игроков искать способы избегать угроз, а не превращать исследование океана в обычный экшен на выживание. По словам команды, именно это ограничение делает Subnautica уникальной среди других survival-игр.

Гальегос отметил, что многие фанаты воспринимают серию как интерактивный документальный фильм о природе в духе передач Дэвида Аттенборо. Поэтому в сиквеле авторы хотят ещё сильнее подчеркнуть атмосферу исследования и наблюдения за экосистемой, а не доминирования над ней.

Также разработчик рассказал, что идея отказа от насилия появилась ещё во времена создания первой Subnautica. После трагедии в школе Сэнди-Хук один из основателей студии Чарли Кливленд захотел сделать игру, которая не поощряет агрессию. С тех пор этот принцип стал важной частью всей франшизы.

Несмотря на то что действие Subnautica 2 начинается на колониальном корабле, где логично могли бы находиться вооружения, студия намерена объяснить отсутствие оружия через сюжет. Авторы подчеркнули, что не хотят, чтобы игрок чувствовал себя «завоевателем» подводного мира.

AndralStormborn

Ну и зачем тогда нужна игра вообще? Конечно, уничтожать невинных морских существ не нужно, но можно понатыкать в игру злобных браконьеров, которых нужно убивать, ради спасения природы.

Qwa7

В игре предлагают суициднуться, но рыбку обижать нельзя.. Понятно.

SGate

Тут смешно трясущегося слизня выдавливают в бутылку и пьют, это наверное исключительно из-за гуманных побуждений.

ПтирЯ

То есть жрать и жарить всякую мелюзгу - это можно, а бесячих акул трогать - ни-ни.
Ну что сказать - моральные уроды они.

Schong Di

В игре тебя рыбы мутанты сожрать пытаются, атакуют, а ты не в силах дать отпор, терпилу сделали. Рас подводный мир, значит гарпуны.

