Авторы Subnautica 2 вновь отказались от оружия и насилия в игре

Разработчики Subnautica 2 заявили, что не собираются отходить от одной из главных идей серии — отказа от насилия. По словам студии Unknown Worlds, команда намеренно не даёт игрокам возможности уничтожать морских существ и хочет сохранить атмосферу сосуществования с подводным миром.

В ходе пресс-конференции ведущий геймдизайнер Энтони Гальегос признал, что подобный подход регулярно вызывает споры среди игроков. Многие хотят видеть полноценное оружие и возможность агрессивно защищаться от опасных существ, однако студия принципиально придерживается другого направления.

Разработчики считают, что интереснее заставлять игроков искать способы избегать угроз, а не превращать исследование океана в обычный экшен на выживание. По словам команды, именно это ограничение делает Subnautica уникальной среди других survival-игр.

Гальегос отметил, что многие фанаты воспринимают серию как интерактивный документальный фильм о природе в духе передач Дэвида Аттенборо. Поэтому в сиквеле авторы хотят ещё сильнее подчеркнуть атмосферу исследования и наблюдения за экосистемой, а не доминирования над ней.

Также разработчик рассказал, что идея отказа от насилия появилась ещё во времена создания первой Subnautica. После трагедии в школе Сэнди-Хук один из основателей студии Чарли Кливленд захотел сделать игру, которая не поощряет агрессию. С тех пор этот принцип стал важной частью всей франшизы.

Несмотря на то что действие Subnautica 2 начинается на колониальном корабле, где логично могли бы находиться вооружения, студия намерена объяснить отсутствие оружия через сюжет. Авторы подчеркнули, что не хотят, чтобы игрок чувствовал себя «завоевателем» подводного мира.