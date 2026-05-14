Авторы Subnautica 2 заявили, что игра уже "крупнее и лучше" прошлых ранних версий студии

Разработчики из Unknown Worlds уверяют, что Subnautica 2 выходит в ранний доступ Steam в гораздо более готовом состоянии, чем предыдущие проекты студии на старте раннего доступа.

По словам руководителя игрового дизайна Энтони Галлегоса, текущая версия Subnautica 2 уже сейчас является самой масштабной и отполированной ранней сборкой в истории команды. Авторы отмечают, что за время разработки им удалось значительно улучшить качество контента ещё до запуска раннего доступа.

При этом студия не собирается отказываться от тесной работы с сообществом. Разработчики подчёркивают, что планируют активно использовать отзывы игроков во время дальнейшего развития проекта, как это было с оригинальной Subnautica.

Создатели игры рассказали, что фанаты уже начали присылать идеи и предложения по улучшению механик ещё до полноценного запуска. В Unknown Worlds ожидают, что после выхода ранней версии сообщество поможет определить, какие решения работают удачно, а какие потребуют доработки.

Релиз Subnautica 2 в раннем доступе Steam состоится уже в ближайшие часы. Одной из главных особенностей продолжения станет полноценный кооперативный режим, которого особенно ждали поклонники первой части.