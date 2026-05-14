ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Subnautica 2 14.05.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Научная фантастика , Кооператив
8 197 оценок

Авторы Subnautica 2 заявили, что игра уже "крупнее и лучше" прошлых ранних версий студии

IKarasik IKarasik

Разработчики из Unknown Worlds уверяют, что Subnautica 2 выходит в ранний доступ Steam в гораздо более готовом состоянии, чем предыдущие проекты студии на старте раннего доступа.

По словам руководителя игрового дизайна Энтони Галлегоса, текущая версия Subnautica 2 уже сейчас является самой масштабной и отполированной ранней сборкой в истории команды. Авторы отмечают, что за время разработки им удалось значительно улучшить качество контента ещё до запуска раннего доступа.

При этом студия не собирается отказываться от тесной работы с сообществом. Разработчики подчёркивают, что планируют активно использовать отзывы игроков во время дальнейшего развития проекта, как это было с оригинальной Subnautica.

Создатели игры рассказали, что фанаты уже начали присылать идеи и предложения по улучшению механик ещё до полноценного запуска. В Unknown Worlds ожидают, что после выхода ранней версии сообщество поможет определить, какие решения работают удачно, а какие потребуют доработки.

Релиз Subnautica 2 в раннем доступе Steam состоится уже в ближайшие часы. Одной из главных особенностей продолжения станет полноценный кооперативный режим, которого особенно ждали поклонники первой части.

15
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
Господин Лидер Мур

Интересно какая версия ща в стиме, у слитой такая 0.10.0-112084, и кстати в стиме предзагрузка 19 гигов, а слитый билд - 15, по сути на 4 больше всего

3
FrankPank

Из уважения к разработчикам не скачивал слитый билд. Они достойны этого после первой части

2
Пользователь ВКонтакте

Что то не запускается вообще. Ошибку пишет // Дмитрий Голышев

1
Пользователь ВКонтакте

Поиграл в слитый билд.
Ну графон норм
Атмосфера тоже
Но контента прям мало // Егор Сенько

1
Японка