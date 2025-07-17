Бывшие руководители Unknown Worlds подали 58-страничный иск на Krafton, обвинив издателя в саботаже релиза Subnautica 2

Скандал между уволенным руководством студии Unknown Worlds и новым владельцем в лице Krafton вспыхнул с новой силой: основатели студии подали 58-страничный иск в суд Делавэра, обвиняя издателя в преднамеренном саботаже релиза Subnautica 2, чтобы избежать выплаты в размере $250 миллионов - половины суммы сделки по покупке студии за $500 миллионов.
Истцы утверждают, что Krafton нарушила все ключевые договорённости:
- Лишила основателей творческого контроля;
- Не консультировалась по решениям, влияющим на выплаты;
- Намеренно задерживала релиз, отзывая маркетинговые материалы;
- Уволила руководство без оснований.
Особенно показателен эпизод, когда после апрельской встречи в Корее сотрудникам Krafton якобы прямо заявили, что руководство "сосредоточено не на успешном запуске, а на убеждении отложить выход игры". Это произошло сразу после внутренних расчётов, показавших, что студия достигнет финансовых показателей для получения полной выплаты.
При этом Krafton категорически отвергает обвинения, утверждая, что задержки Subnautica 2 не связаны с финансовыми обязательствами.
58 страниц воды от создателей сабнафтики мне уже жаль судей и присяжных
Суть, короче: Дэнги, дЭнги давай))
Ну раз такая пляска из-за бабла, то: // Александр Королёв
Когда творчество идёт под контролем, это хорошо , но они взяли и злостно отобрали т.е. лишили этого контроля. Да уж без творческого контроля не возможно работать. Так что пусть возвращают взад этот самый творческий контроль.
чёт не понял зачем вообще было обещать бонусы если изначально не собирался их выплачивать? корейцы такие корейцы
"Бедные" челики начали кромсать игру лишь бы успеть к срокам, а виноват издатель, логично.
Издатель который украл исходный код ла3 и сделал Теру, тоже образец невинности