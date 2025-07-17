Бывшие руководители Unknown Worlds подали 58-страничный иск на Krafton, обвинив издателя в саботаже релиза Subnautica 2

Скандал между уволенным руководством студии Unknown Worlds и новым владельцем в лице Krafton вспыхнул с новой силой: основатели студии подали 58-страничный иск в суд Делавэра, обвиняя издателя в преднамеренном саботаже релиза Subnautica 2, чтобы избежать выплаты в размере $250 миллионов - половины суммы сделки по покупке студии за $500 миллионов.

Истцы утверждают, что Krafton нарушила все ключевые договорённости:

Лишила основателей творческого контроля;

Не консультировалась по решениям, влияющим на выплаты;

Намеренно задерживала релиз, отзывая маркетинговые материалы;

Уволила руководство без оснований.

Особенно показателен эпизод, когда после апрельской встречи в Корее сотрудникам Krafton якобы прямо заявили, что руководство "сосредоточено не на успешном запуске, а на убеждении отложить выход игры". Это произошло сразу после внутренних расчётов, показавших, что студия достигнет финансовых показателей для получения полной выплаты.

При этом Krafton категорически отвергает обвинения, утверждая, что задержки Subnautica 2 не связаны с финансовыми обязательствами.