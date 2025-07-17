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Subnautica 2 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, От первого лица
8 116 оценок

Бывшие руководители Unknown Worlds подали 58-страничный иск на Krafton, обвинив издателя в саботаже релиза Subnautica 2

AceTheKing AceTheKing

Скандал между уволенным руководством студии Unknown Worlds и новым владельцем в лице Krafton вспыхнул с новой силой: основатели студии подали 58-страничный иск в суд Делавэра, обвиняя издателя в преднамеренном саботаже релиза Subnautica 2, чтобы избежать выплаты в размере $250 миллионов - половины суммы сделки по покупке студии за $500 миллионов.

Истцы утверждают, что Krafton нарушила все ключевые договорённости:

  • Лишила основателей творческого контроля;
  • Не консультировалась по решениям, влияющим на выплаты;
  • Намеренно задерживала релиз, отзывая маркетинговые материалы;
  • Уволила руководство без оснований.

Особенно показателен эпизод, когда после апрельской встречи в Корее сотрудникам Krafton якобы прямо заявили, что руководство "сосредоточено не на успешном запуске, а на убеждении отложить выход игры". Это произошло сразу после внутренних расчётов, показавших, что студия достигнет финансовых показателей для получения полной выплаты.

При этом Krafton категорически отвергает обвинения, утверждая, что задержки Subnautica 2 не связаны с финансовыми обязательствами.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
нитгитлистер

58 страниц воды от создателей сабнафтики мне уже жаль судей и присяжных

5
VITman77

Суть, короче: Дэнги, дЭнги давай))

2
Пользователь ВКонтакте

Ну раз такая пляска из-за бабла, то: // Александр Королёв

1
Pastoral
Лишила основателей творческого контроля;

Когда творчество идёт под контролем, это хорошо , но они взяли и злостно отобрали т.е. лишили этого контроля. Да уж без творческого контроля не возможно работать. Так что пусть возвращают взад этот самый творческий контроль.

1
Юрий Пенкин

чёт не понял зачем вообще было обещать бонусы если изначально не собирался их выплачивать? корейцы такие корейцы

Hog2012

"Бедные" челики начали кромсать игру лишь бы успеть к срокам, а виноват издатель, логично.

1
Fenharell Hog2012

Издатель который украл исходный код ла3 и сделал Теру, тоже образец невинности

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