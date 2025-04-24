"Это будет нашей самой большой и амбициозной игрой за всю историю": разработчики Subnautica 2 выпустили первый видеоблог

Создатели Subnautica из Unknown Worlds Entertainment наконец-то разродились первым видеоблогом о разработке второй части. В этом блоге разработчики пригласили игроков принять участие в раннем доступе, который они собираются запустить уже в этом году:

«Вся команда считает, что Subnautica 2 обещает стать нашей самой большой и амбициозной игрой Subnautica за всю историю, и нам не терпится, когда вы погрузитесь в неё», — Энтони Галлегос, ведущий дизайнер Subnautica 2

Что до самой игры, то она предложит то же самое, что и предыдущие части — выживание под водой на какой-то новой инопланетной планете. Правда, есть одно существенное отличие — впервые в серии появится кооперативный режим. Теперь можно будет нырять в глубины вместе с друзьями, а не в гордом одиночестве.

Subnautica 2 разрабатывают для ПК и Xbox Series S/X.