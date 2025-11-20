Глава Krafton признался, что при помощи ChatGPT искал способы избежать выплаты бонусов для руководства Unknown Worlds

Недавно уволенные руководители студии Unknown Worlds заявили в суде, что глава издательства Krafton Чанхан Ким обращался к ChatGPT, пытаясь найти способы не выплачивать им бонусы. В ответ Krafton заявила, что это была всего лишь попытка отвлечь внимание от уничтоженных ими доказательств.

В итоге Ким действительно подтвердил, что пользовался ChatGPT и использовал ИИ как один из источников при изучении ситуации. По его словам, он консультировался с юристами, финансовым отделом, PR-специалистами и другими подразделениями компании, а нейросеть помогала ускорить поиск возможных правовых вариантов.

Когда Кима попросили объяснить, почему он обратился к ChatGPT в подобной юридически чувствительной ситуации, тот ответил, что использует сервис так же, как большинство людей пользуется простым поисковиком.

В суде Ким также признал, что удалил некоторые переписки, связанные со студией Unknown Worlds. Он пояснил это тем, что опасался использования корпоративной информации для обучения ИИ-моделей OpenAI.