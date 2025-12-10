ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Subnautica 2 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, От первого лица
7.9 141 оценка

"Головастик" погружения: авторы Subnautica 2 раскрыли процесс создания транспорта Tadpole

butcher69 butcher69

Unknown Worlds Entertainment поделилась новым дневником разработки Subnautica 2, показав, как создавался компактный подводный транспорт Tadpole. Название, переводящееся как «головастик», идеально отражает его форму: небольшая капсула, рассчитанная на мобильность и погружения в узкие глубинные локации.

Видео демонстрирует путь от первых концепт-артов до работы с 3D-моделью и финальных геймплейных кадров. Игроки увидели, как транспорт «обрастает» деталями — от общих очертаний корпуса до интерфейса кабины и элементов управления. Tadpole выглядит как идеальный помощник для изучения опасных глубин, сохраняя при этом ощущение минималистичного, но функционального транспорта.

Релиз Subnautica 2 в раннем доступе ожидается в 2026 году. Разработчики подчеркнули, что перенос связан с необходимостью доработать игру и учесть отзывы участников закрытого теста. Команда стремится расширить контент, улучшить механики и сохранить дух исследования, который сделал серию культовой.

1
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий