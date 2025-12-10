"Головастик" погружения: авторы Subnautica 2 раскрыли процесс создания транспорта Tadpole

Unknown Worlds Entertainment поделилась новым дневником разработки Subnautica 2, показав, как создавался компактный подводный транспорт Tadpole. Название, переводящееся как «головастик», идеально отражает его форму: небольшая капсула, рассчитанная на мобильность и погружения в узкие глубинные локации.

Видео демонстрирует путь от первых концепт-артов до работы с 3D-моделью и финальных геймплейных кадров. Игроки увидели, как транспорт «обрастает» деталями — от общих очертаний корпуса до интерфейса кабины и элементов управления. Tadpole выглядит как идеальный помощник для изучения опасных глубин, сохраняя при этом ощущение минималистичного, но функционального транспорта.

Релиз Subnautica 2 в раннем доступе ожидается в 2026 году. Разработчики подчеркнули, что перенос связан с необходимостью доработать игру и учесть отзывы участников закрытого теста. Команда стремится расширить контент, улучшить механики и сохранить дух исследования, который сделал серию культовой.