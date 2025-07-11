ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Subnautica 2 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, От первого лица
8.1 115 оценок

Хаос вокруг Subnautica 2: уволенные основатели Unknown Worlds наносят ответный удар и подают в суд на Krafton

butcher69 butcher69

Вокруг разработки Subnautica 2 разгорается скандал — дело дошло до суда. Уволенные основатели студии Unknown Worlds Entertainment подали иск против корпорации Krafton, обвинив её в срыве релиза, финансовых махинациях и попытке лишить команду заслуженных бонусов.

Напомним, в апреле стало известно, что Subnautica 2, ранее планировавшаяся к выходу в 2025 году, будет отложена минимум до 2026 года. Вскоре после этого последовали громкие увольнения: пост генерального директора покинул Тед Гилл, а вслед за ним ушли соучредитель Макс Макгуайр и креативный директор Чарли Кливленд — ключевые фигуры в истории оригинальной Subnautica.

Как заявили сами разработчики, игра уже практически готова к стадии раннего доступа, и откладывать её технической необходимости не было. По их словам, истинной причиной задержки стал финансовый интерес Krafton: согласно условиям сделки, за достижение ряда показателей в 2025 году корпорация была обязана выплатить бонус в размере 250 миллионов долларов в дополнение к уже выплаченным 500 миллионам за приобретение студии. Отложив релиз, Krafton якобы стремится избежать этих затрат.

Корейский издатель отверг обвинения, заявив, что отсрочка продиктована реальным состоянием игры, которая нуждается в дополнительной полировке. Кроме того, Krafton обвинила уволенных сотрудников в халатности, задержках разработки и неэффективном управлении проектом, что якобы и стало причиной их ухода.

Но история на этом не закончилась. Основатели Unknown Worlds нанесли ответный удар, заявив о подаче судебного иска против Krafton. В опубликованном письме они описали ситуацию как крайне болезненную и подчеркивают, что обращение в суд — вынужденный шаг, призванный защитить как проект, так и честь всей команды:

«Subnautica — дело всей нашей жизни. Мы не бросим игру, как не бросим и команду, которая вложила в неё душу. Мы не стремились к богатству — мы всегда делились прибылью, и намерены продолжать это делать», — говорится в заявлении.

Пока детали иска не раскрываются, но основатели студии обещают, что основная часть материалов станет достоянием общественности. Судя по всему, Subnautica 2 теперь предстоит преодолеть не только подводные глубины, но и бурю в зале суда.

23
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Кей Овальд

Сожрите друг друга. Тонна повесточки и перевод на рельсы коопа сразу дали понять, что из второй части не выйдет ничего хорошего.

6
neinoneon

Объясните мне, где в BZ были "тонны повестки"? Черная женщина-ГГ? Ну так и в первой части нифига не ариец был. Других минусов там хватало, да, а никакого парада ЛГБД и прочих ёклмн в игре не было.

4
Кей Овальд neinoneon

Было, если читать записки на базах, через которые и подаётся сюжет.

6
Nodas neinoneon

Было, причем в раннем сюжете до передела, все было норм, но потом они начали хрень делать

Ивасик

Новую часть делать нельзя откладывать.

Где поставить запятую ?

5
BigusDickus

какая гордая проститутка - деньги взяла, а теперь ищет по подворотням честь и достоинство.

3
PunksPlay

После Below Zero не им говорить о чести

2
w_temptation

чё то как то уже очково за игру...

Пользователь ВКонтакте

Всё было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. // Максим Терешков

Олег Дудин

В данном случае я на стороне разрабов. Но вряд ли они выиграют суд.

ZAUSA

Погружаются на дно.

Pastoral
дело всей нашей жизни.

1 игра за всю жизнь...как то шустро они делают игру..

Nodas

2 игры

Nodas
стадии раннего доступа, и откладывать её технической необходимости не было

Была необходимость, ибо можно сразу нормальный полноценный релиз сделать, а не сраный ранний доступ

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ