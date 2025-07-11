Хаос вокруг Subnautica 2: уволенные основатели Unknown Worlds наносят ответный удар и подают в суд на Krafton

Вокруг разработки Subnautica 2 разгорается скандал — дело дошло до суда. Уволенные основатели студии Unknown Worlds Entertainment подали иск против корпорации Krafton, обвинив её в срыве релиза, финансовых махинациях и попытке лишить команду заслуженных бонусов.
Напомним, в апреле стало известно, что Subnautica 2, ранее планировавшаяся к выходу в 2025 году, будет отложена минимум до 2026 года. Вскоре после этого последовали громкие увольнения: пост генерального директора покинул Тед Гилл, а вслед за ним ушли соучредитель Макс Макгуайр и креативный директор Чарли Кливленд — ключевые фигуры в истории оригинальной Subnautica.
Как заявили сами разработчики, игра уже практически готова к стадии раннего доступа, и откладывать её технической необходимости не было. По их словам, истинной причиной задержки стал финансовый интерес Krafton: согласно условиям сделки, за достижение ряда показателей в 2025 году корпорация была обязана выплатить бонус в размере 250 миллионов долларов в дополнение к уже выплаченным 500 миллионам за приобретение студии. Отложив релиз, Krafton якобы стремится избежать этих затрат.
Корейский издатель отверг обвинения, заявив, что отсрочка продиктована реальным состоянием игры, которая нуждается в дополнительной полировке. Кроме того, Krafton обвинила уволенных сотрудников в халатности, задержках разработки и неэффективном управлении проектом, что якобы и стало причиной их ухода.
Но история на этом не закончилась. Основатели Unknown Worlds нанесли ответный удар, заявив о подаче судебного иска против Krafton. В опубликованном письме они описали ситуацию как крайне болезненную и подчеркивают, что обращение в суд — вынужденный шаг, призванный защитить как проект, так и честь всей команды:
«Subnautica — дело всей нашей жизни. Мы не бросим игру, как не бросим и команду, которая вложила в неё душу. Мы не стремились к богатству — мы всегда делились прибылью, и намерены продолжать это делать», — говорится в заявлении.
Пока детали иска не раскрываются, но основатели студии обещают, что основная часть материалов станет достоянием общественности. Судя по всему, Subnautica 2 теперь предстоит преодолеть не только подводные глубины, но и бурю в зале суда.
Сожрите друг друга. Тонна повесточки и перевод на рельсы коопа сразу дали понять, что из второй части не выйдет ничего хорошего.
Объясните мне, где в BZ были "тонны повестки"? Черная женщина-ГГ? Ну так и в первой части нифига не ариец был. Других минусов там хватало, да, а никакого парада ЛГБД и прочих ёклмн в игре не было.
Было, если читать записки на базах, через которые и подаётся сюжет.
Было, причем в раннем сюжете до передела, все было норм, но потом они начали хрень делать
Новую часть делать нельзя откладывать.
Где поставить запятую ?
какая гордая проститутка - деньги взяла, а теперь ищет по подворотням честь и достоинство.
После Below Zero не им говорить о чести
чё то как то уже очково за игру...
Всё было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. // Максим Терешков
В данном случае я на стороне разрабов. Но вряд ли они выиграют суд.
Погружаются на дно.
1 игра за всю жизнь...как то шустро они делают игру..
2 игры
Была необходимость, ибо можно сразу нормальный полноценный релиз сделать, а не сраный ранний доступ