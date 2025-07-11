Хаос вокруг Subnautica 2: уволенные основатели Unknown Worlds наносят ответный удар и подают в суд на Krafton

Вокруг разработки Subnautica 2 разгорается скандал — дело дошло до суда. Уволенные основатели студии Unknown Worlds Entertainment подали иск против корпорации Krafton, обвинив её в срыве релиза, финансовых махинациях и попытке лишить команду заслуженных бонусов.

Напомним, в апреле стало известно, что Subnautica 2, ранее планировавшаяся к выходу в 2025 году, будет отложена минимум до 2026 года. Вскоре после этого последовали громкие увольнения: пост генерального директора покинул Тед Гилл, а вслед за ним ушли соучредитель Макс Макгуайр и креативный директор Чарли Кливленд — ключевые фигуры в истории оригинальной Subnautica.

Как заявили сами разработчики, игра уже практически готова к стадии раннего доступа, и откладывать её технической необходимости не было. По их словам, истинной причиной задержки стал финансовый интерес Krafton: согласно условиям сделки, за достижение ряда показателей в 2025 году корпорация была обязана выплатить бонус в размере 250 миллионов долларов в дополнение к уже выплаченным 500 миллионам за приобретение студии. Отложив релиз, Krafton якобы стремится избежать этих затрат.

Корейский издатель отверг обвинения, заявив, что отсрочка продиктована реальным состоянием игры, которая нуждается в дополнительной полировке. Кроме того, Krafton обвинила уволенных сотрудников в халатности, задержках разработки и неэффективном управлении проектом, что якобы и стало причиной их ухода.

Но история на этом не закончилась. Основатели Unknown Worlds нанесли ответный удар, заявив о подаче судебного иска против Krafton. В опубликованном письме они описали ситуацию как крайне болезненную и подчеркивают, что обращение в суд — вынужденный шаг, призванный защитить как проект, так и честь всей команды:

«Subnautica — дело всей нашей жизни. Мы не бросим игру, как не бросим и команду, которая вложила в неё душу. Мы не стремились к богатству — мы всегда делились прибылью, и намерены продолжать это делать», — говорится в заявлении.

Пока детали иска не раскрываются, но основатели студии обещают, что основная часть материалов станет достоянием общественности. Судя по всему, Subnautica 2 теперь предстоит преодолеть не только подводные глубины, но и бурю в зале суда.