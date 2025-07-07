"Игра была готова к релизу": основатель Unknown Worlds прокомментировал свое увольнение и отстранение от Subnautica 2

На днях игровое сообщество потрясла неожиданная новость — ключевые фигуры команды Subnautica 2, включая самих основателей студии Unknown Worlds, были отстранены от проекта. Это решение было принято материнской компанией Krafton, и оно стало настоящим ударом как для фанатов первой части, так и для самих разработчиков, которые годами создавали уникальный подводный мир, как для первой части, так и для ожидаемого продолжения

Одним из первых свою реакцию высказал Чарли Кливленд, известный под ником Flayra, — основатель Unknown Worlds и идейный вдохновитель серии. В эмоциональном посте на Reddit он признался, что увольнение стало для него шоком:

После почти 20 лет работы над этой серией и всех усилий, вложенных в продолжение, нам казалось, что мы были готовы — команда, игра, всё. Мы знали, что Subnautica 2 готова для раннего доступа. Но, как оказалось, это уже не наш выбор.

По словам разработчика, команда с энтузиазмом готовилась к выходу Subnautica 2 в раннем доступе. В работе над игрой участвовали как ветераны студии, так и новые талантливые сотрудники, которых объединила любовь к оригиналу. Однако теперь дальнейшая судьба проекта полностью зависит от решения издателя.

Мы хотели не просто продолжить, а создать игру, в которую бы влюбились миллионы, как и в первую часть. Но пока это решение не в наших руках.

— добавил Flayra.

Отстранение также коснулось Макса Магуайра, технического руководителя и одного из столпов студии. Несмотря на уверенность команды в готовности проекта, Krafton решила сменить курс. По мнению Чарли, это может быть связано с более жёстким бизнес-подходом и стремлением к перестройке процессов в угоду инвесторам.

Эта новость вызвала обеспокоенность среди фанатов — не станет ли конфликт между основателями и издателем препятствием для полноценного выхода игры? Однако сам Flayra заверил, что история Subnautica ещё не закончена:

«Наш приоритет всегда был — и остаётся — создание лучшей игры для лучшего сообщества. И эта история не заканчивается здесь».

Для игроков остаётся главный вопрос — когда и в каком виде выйдет Subnautica 2? И получат ли фанаты тот самый подводный мир, который столько лет создавался с душой и страстью.