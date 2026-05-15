Игрок в Subnautica 2 случайно признался в пиратстве после обращения в поддержку

Один из игроков в Subnautica 2 случайно признался в использовании пиратской версии игры после того, как обратился за помощью напрямую к разработчикам из Unknown Worlds.
Незадолго до релиза раннего доступа в сети начали распространяться утёкшие сборки Subnautica 2. Студия тогда предупреждала, что это старые и незавершённые версии, которые не отражают финальное состояние проекта.
Однако один из обладателей такой сборки всё же решил написать разработчикам по поводу возникшей проблемы. Сотрудник Unknown Worlds Энтони Галлегос быстро понял, с чем имеет дело, и позже рассказал о ситуации в официальном Discord-сервере игры.
По словам разработчика, пользователь буквально «сам себя сдал». Галлегос признался, что его расстроил не столько сам факт пиратства, сколько поведение некоторых людей, которые открыто хвастались утёкшими версиями перед игроками, ожидавшими официальный запуск.
При этом разработчик отметил, что понимает причины, по которым люди иногда прибегают к пиратству, особенно в сложной финансовой ситуации. Он добавил, что предпочёл бы, чтобы игроки купили игру, попробовали её и при необходимости оформили возврат средств, а не использовали нелегальные копии.
Несмотря на утечки, старт Subnautica 2 оказался крайне успешным. Игра уже продалась тиражом более 2 миллионов копий всего за 12 часов после выхода в раннем доступе, а онлайн в Steam превысил 467 тысяч человек одновременно.
Вы сперва посмотрите как ведут себя. ваши послушные дойные коровы в ожидании аренды, прежде чем писать что-то про пиратов, а то в одном глазу видим щепку, а бревна у себя не замечаем
Вот что-что, а жаловаться на баги пиратам не к лицу.
Если я понимаю, что получу от игры - покупаю.
Если я не понимаю, что получу от игры - пирачу и смотрю. Понравится - куплю, нет - на нет и суда нет.