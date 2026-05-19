Игроки уже "починили" Subnautica 2: мод вернул возможность убивать морских существ вопреки позиции разработчиков

Споры вокруг Subnautica 2 неожиданно вышли далеко за пределы обсуждения графики, кооператива или новых биомов. Главной темой последних дней стала куда более приземлённая вещь: можно ли в игре убивать местную фауну. И пока разработчики из Unknown Worlds настаивают, что их новый survival — «не игра про убийства», моддеры решили не ждать компромиссов.

На Nexus Mods появился мод Killable Creatures от пользователя под ником jibotron, который возвращает в игру возможность расправляться практически с любыми существами — от мелких рыб до огромных хищников. Причём для этого не добавляют полноценное оружие: смертоносными становятся уже существующие инструменты. Например, многофункциональный молоток наносит 20 единиц урона, а звуковой резонатор — сразу 50.

История особенно забавна на фоне недавних заявлений самих разработчиков. После волны вопросов фанатов студия прямо дала понять, что не собирается возвращать систему убийств из первой Subnautica. Авторы считают, что атмосфера исследования и выживания работает лучше без превращения океана в тир. И в этом есть логика: серия всегда строилась скорее на страхе перед неизвестным и чувстве уязвимости, чем на доминировании над экосистемой.

Но часть игроков такой подход явно не устроил. Многие напомнили, что в оригинальной игре можно было отбиваться ножом даже от левиафанов, и это не разрушало атмосферу. В итоге мод появился буквально через несколько дней после начала споров — классическая история для ПК-гейминга, где сообщество нередко реагирует быстрее самих разработчиков.

Самое интересное, что даже авторы материалов о моде признают: механика убийств в Subnautica 2 ощущается скорее как любопытный эксперимент, чем как действительно необходимая функция. Агрессивные существа вроде Nibbler Mangos и без того не наносят серьёзного урона, а погоня за ранеными рыбами быстро превращается в утомительное занятие. Тем не менее сам факт возможности «дать сдачи» многим оказался важнее практической пользы.

Пожалуй, вся эта ситуация хорошо показывает, насколько разные ожидания у аудитории от survival-игр. Для одних Subnautica — медитативное исследование чужого мира, для других — песочница, где игрок должен иметь свободу действий, включая право устроить локальный геноцид морской фауны.

И пока Unknown Worlds пытается удержать собственное авторское видение, моддеры уже в очередной раз доказали: на ПК практически любую спорную механику можно вернуть обратно — вопрос лишь во времени.