Игроки в ярости от наглого лицензионного соглашения Subnautica 2 и кражи личных данных

Недавно проект Subnautica 2 вышел в ранний доступ на платформе Steam. Несмотря на крайне положительные отзывы, в социальных сетях поднялась волна недовольства по поводу пользовательского соглашения игры. Геймеры обратили внимание на то, что документ содержит набор очень жестких правил и часто упоминает компанию Krafton, которая с 11 мая 2026 года больше не числится издателем проекта.

Пользователи отмечают, что соглашение запрещает проводить трансляции игры или публиковать скриншоты без специального уведомления о том, что материалы не поддерживаются компанией Krafton. Также игрокам запрещено размещать контент на платных площадках, таких как Patreon. В тексте указано, что компания оставляет за собой право удаленного доступа к игре и может аннулировать лицензию в любой момент без предварительного предупреждения. Помимо этого, игрокам нельзя использовать технологии подмены IP-адреса, эксплуатировать внутриигровые ошибки и брать никнеймы, вызывающие негативные ассоциации, например слово смерть.

Дополнительно документ гласит, что создатели присваивают себе права на весь сгенерированный фанатами контент, включая рисунки по мотивам игры. В тексте присутствует пункт, запрещающий совершать действия, которые противоречат социальным нормам. В случае возникновения любых судебных споров максимальная сумма компенсации для игрока ограничена 50 долларами. Соглашение также обязывает пользователя отказаться от права подавать коллективные иски. Несмотря на низкий возрастной рейтинг самой игры, правила требуют, чтобы игроку было не менее 18 лет для согласия на сбор большого массива персональных данных, включая адрес электронной почты, пол и уникальные идентификаторы устройства.

Многие комментаторы назвали такие условия абсурдными и пригрозили массовыми возвратами средств, упоминая, что разработчики могут потерять бонусный фонд в размере 250 млн долларов. Часть аудитории отметила, что подобные формулировки являются стандартными для современных проектов, и около 99 процентов из них не имеют юридической силы, особенно на территории Европейского Союза. Игроки предполагают, что авторы из Unknown Worlds просто использовали старый документ эпохи активного сотрудничества с Krafton и забыли его отредактировать. По сообщениям активных пользователей социальных сетей, студия уже подтвердила планы по изменению текста соглашения в ближайшее время.