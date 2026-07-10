Итоги первых двух месяцев раннего доступа Subnautica 2: 58 млн часов, 545 млн км, 15,6 млн смертей от удушья

На старте раннего доступа почти два месяца назад — 14 мая, Subnautica 2 вышла на ПК, Xbox Series и в Game Pass. За это время игроки суммарно намотали 58 миллионов часов (это больше шести тысяч лет) и преодолели 545 миллионов километров — 86,8% расстояния до Юпитера.

Тонут чаще, чем американцы. За те же девять лет, что Центр по контролю заболеваний США считал утопленников, в Subnautica 2 погибло от удушья в 3829 раз больше. Каждую минуту раннего доступа — 192 новых случая. Всего от нехватки кислорода умерло 15,6 млн игроков (42% от всех смертей). Ещё 7 млн не пережили встречу с местной фауной (19%), и 6,6 млн — от обезвоживания (18%).

За два месяца в Subnautica 2 успели запустить 8,3 млн одиночных сессий и 28 млн кооперативных. Игроки поделились 641 тыс. сохранений, собрали 331 млн водных слизней и построили 5,8 млн субмарин «Головастик».

Самый упорный — тот, кто построил 195 «Головастиков» за одно прохождение. Самый неудачливый — 234,6 тыс. игроков, которых засосало в Устрицу-живоглота и оттуда они не выбрались. Первую сюжетную главу прошли 17,2%. Левиафан-коллекционер собрал больше 2 млн тел.

Игра в Steam держит 91% положительных отзывов — и за две недели продалась тиражом 5 миллионов копий.