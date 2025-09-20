Конфликт вокруг Subnautica 2: основатели Unknown Worlds обвинили Krafton в смене позиции в суде

История судебного противостояния между издателем Krafton и бывшими руководителями студии Unknown Worlds (создателей Subnautica 2) получила новое развитие. По данным GamesIndustry.biz, суд отклонил запрос Krafton на проведение судебной экспертизы устройств и на введение защитного приказа, сочтя эти меры излишними.

Напомним, в июле стало известно о подаче иска бывшими акционерами Unknown Worlds, которых представляет Fortis Advisors LLC. Они утверждают, что Krafton намеренно затягивал релиз Subnautica 2 в раннем доступе, чтобы избежать выплаты бонуса в размере $250 млн, привязанного к успехам игры в 2025 году.

Krafton, в свою очередь, заявлял, что был вынужден уволить трёх основателей студии — Теда Гилла, Чарли Кливленда и Макса Магуайра, — так как они якобы планировали выпустить игру самостоятельно, минуя поддержку издателя. Дополнительно компания обвиняла их в копировании десятков тысяч файлов и отказе вернуть устройства с конфиденциальными данными.

Однако теперь, как утверждают основатели, позиция Krafton изменилась посреди судебного разбирательства. Если изначально увольнение объяснялось угрозой преждевременного релиза Subnautica 2, то позднее аргументация сместилась на факт резервного копирования данных — причём, по словам бывших руководителей, эти действия были законными и выполнялись в рамках их обязанностей.

«Неорганизованный отход Krafton только порождает больше вопросов, чем даёт ответов», — говорится в материалах дела. Юристы основателей заявили, что новая версия событий выглядит как попытка в последний момент оправдать решение, уже принятое ранее.

Стороны обязаны продолжить переговоры, однако очевидно, что конфликт вокруг будущего Subnautica 2 и условий сотрудничества с Krafton далёк от завершения.